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2 пляшечки
125 мл
Соска, потік 1
від 0 міс.
Наш клінічно перевірений* антикольковий клапан призначений для зменшення кольок і газів. Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує кольки та відчуття неспокою в дитини. Діти, яких годували з антиколькових пляшечок Philips Avent, ставали на 60% спокійнішими вночі, ніж діти, яких годували з антиколькових пляшечок провідних конкурентів.
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.
Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.
4.9
з 5
81
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Maluk24
30/06/2024
Україна
Малюк з задоволенням бере пляшечку
Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.
Плюси
Зручна
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Mashulya
29/05/2024
Україна
Гарна якість
Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Віола
29/05/2024
Україна
Зменшення кольок
З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.
Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic