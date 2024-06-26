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Більше не доступний
2 пляшечки
260 мл
Соска, потік 2
від 1 міс.
Наш клінічно перевірений* антикольковий клапан призначений для зменшення кольок і газів. Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує кольки та відчуття неспокою в дитини. Діти, яких годували з антиколькових пляшечок Philips Avent, ставали на 60% спокійнішими вночі, ніж діти, яких годували з антиколькових пляшечок провідних конкурентів.
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.
Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.
4.8
з 5
33
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Барвінок
26/06/2024
Україна
Антіколікова система
Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
25/06/2024
Україна
Якість, гарний пластик
Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім
Плюси
Якість, прочність
Мінуси
Не виявив
Цей відгук про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Цей відгук про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Надежда888
29/05/2024
Україна
Чудова для годування сумішшю
Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.
Плюси
Якісні матеріали
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.