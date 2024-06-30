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1 пляшечка
330 мл
Соска, потік 3
від 3 міс.
Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!
Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.
Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.
4.8
з 5
32
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Tato son
30/06/2024
Україна
Зручна
Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.
Плюси
Якість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Барвінок
26/06/2024
Україна
Зменшення кольок
Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Vezyn
30/05/2024
Україна
Вибір того вартий
Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!
Плюси
Так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.
Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic