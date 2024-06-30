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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Philips AventДитяча пляшечка Anti-colic

SCY106/01

4.8
| (32) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Наші антиколькові пляшечки із системою антиколькового клапана та текстурованою соскою призначені для максимального усунення переривань і дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антикольковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини
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Рекомендація мам номер один у світі1

Створено для неперервного годування

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 1 пляшечка

  • 330 мл

  • Соска, потік 3

  • від 3 міс.

Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!

Конструкція, що не протікає

Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.

Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

32

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Зручна

Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.

Плюси

Якість

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

26/06/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

30/05/2024

Україна

Україна

Вибір того вартий

Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!

Плюси

Так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.

      2. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування.

      3. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

      4. Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic