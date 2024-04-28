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Більше не доступний
4.8
з 5
143
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Len.
28/04/2024
Україна
Любов з першого дотику!
Дуже зручна , широке горло дозволяє добре вимити пляшечку з середини !
Плюси
Те що вона закохує в себе!
Мінуси
Немає ніяких проти
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Namiko
26/04/2024
Україна
Очень удобная бутылочка!!
У нас уже за одно кормление надо давать 150 мл и мы всеравно пользуемся такой маленькой бутылочкой. Хоть молоко почти до верха бутылочки , всеравно используем. Когда надо будет увеличивать объем то конечно будем брать бутылочку по больше.
Плюси
Очень удобный объём
Мінуси
Мерные деления стираются. Потому что очень часто используем . Хотя это скорее плюс что мы её так часто используем )
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Поля21
26/04/2024
Україна
Має чудові функції з годування дитини
Пляшечка Natural Природний Потік допомогає дитині комфортно смоктати молоко як при грудному годуванні. Завдяки отвору в сосці зменшилось відригівання, покращалось травлення, припинилися коліки, спокійніше сон. Пляшка зручна у догляді.
Плюси
Комфорт, зручність
Мінуси
Немає недоліків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree