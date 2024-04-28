КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Більше не доступний

Philips AventSCY900/01 Natural baby bottle

SCY670/00

4.8
| (143) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

143

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

28/04/2024

Україна

Україна

Любов з першого дотику!

Дуже зручна , широке горло дозволяє добре вимити пляшечку з середини !

Плюси

Те що вона закохує в себе!

Мінуси

Немає ніяких проти

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Очень удобная бутылочка!!

У нас уже за одно кормление надо давать 150 мл и мы всеравно пользуемся такой маленькой бутылочкой. Хоть молоко почти до верха бутылочки , всеравно используем. Когда надо будет увеличивать объем то конечно будем брать бутылочку по больше.

Плюси

Очень удобный объём

Мінуси

Мерные деления стираются. Потому что очень часто используем . Хотя это скорее плюс что мы её так часто используем )

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Має чудові функції з годування дитини

Пляшечка Natural Природний Потік допомогає дитині комфортно смоктати молоко як при грудному годуванні. Завдяки отвору в сосці зменшилось відригівання, покращалось травлення, припинилися коліки, спокійніше сон. Пляшка зручна у догляді.

Плюси

Комфорт, зручність

Мінуси

Немає недоліків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.