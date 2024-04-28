Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Імітує природний процес годування
Пляшечка 125 мл
Соска повільний потік (2)
Не протікає
Захист від коліків, газиків, рефлюксу
Соска Natural Response підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Клапан AirFree розроблено для додаткового захисту від проблем із годуванням, адже він запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування у вертикальному положенні.
Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.
4.8
з 5
143
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Len.
28/04/2024
Україна
Любов з першого дотику!
Дуже зручна , широке горло дозволяє добре вимити пляшечку з середини !
Плюси
Те що вона закохує в себе!
Мінуси
Немає ніяких проти
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Namiko
26/04/2024
Україна
Очень удобная бутылочка!!
У нас уже за одно кормление надо давать 150 мл и мы всеравно пользуемся такой маленькой бутылочкой. Хоть молоко почти до верха бутылочки , всеравно используем. Когда надо будет увеличивать объем то конечно будем брать бутылочку по больше.
Плюси
Очень удобный объём
Мінуси
Мерные деления стираются. Потому что очень часто используем . Хотя это скорее плюс что мы её так часто используем )
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Поля21
26/04/2024
Україна
Має чудові функції з годування дитини
Пляшечка Natural Природний Потік допомогає дитині комфортно смоктати молоко як при грудному годуванні. Завдяки отвору в сосці зменшилось відригівання, покращалось травлення, припинилися коліки, спокійніше сон. Пляшка зручна у догляді.
Плюси
Комфорт, зручність
Мінуси
Немає недоліків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування.
Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic