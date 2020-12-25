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    Philips Avent Natural Response

    Дитяча пляшечка з клапаном Airfree

    SCY670/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням
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      Philips Avent Natural Response Дитяча пляшечка з клапаном Airfree

      SCY670/01
      Загальна оцінка / 5

      Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням

      Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Natural Response Дитяча пляшечка з клапаном Airfree

      Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням

      Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги

      Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням

      Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Natural Response Дитяча пляшечка з клапаном Airfree

      Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням

      Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги

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        Natural Response

        Natural Response

        Дитяча пляшечка з клапаном Airfree

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        Усього:

        Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням

        • Соска, потік 2
        Природне захоплення із соскою у формі грудей

        Природне захоплення із соскою у формі грудей

        Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

        Подавання молока, коли дитина активно п’є

        Подавання молока, коли дитина активно п’є

        Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

        Розроблено для зменшення проблем із годуванням

        Розроблено для зменшення проблем із годуванням

        Клапан AirFree розроблено для додаткового захисту від проблем із годуванням, адже він запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування у вертикальному положенні.

        Виберіть правильний потік рідини для дитини

        Виберіть правильний потік рідини для дитини

        Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.

        Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

        Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

        Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.

        Сумісність з усією лінійкою Philips Avent

        Сумісність з усією лінійкою Philips Avent

        Комбінуйте та поєднуйте частини наших молоковідсмоктувача, пляшечок та чашок і створюйте конструкцію за своїм смаком, яка працюватиме саме для вас і тоді, коли вам потрібно.

        Легко тримати – навіть маленьким ручкам

        Легко тримати – навіть маленьким ручкам

        Ергономічну пляшечку зручно тримати під будь-яким кутом, що забезпечує максимальний комфорт під час годування. Легко тримати як дорослим, так і малюкам.

        Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

        Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

        Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання, оскільки клапан AirFree має цільну конструкцію.

        Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

        Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

        Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.

        Будьте терплячі, поки дитина звикне

        Будьте терплячі, поки дитина звикне

        Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка на 125 мл (4 ун.)
          1  pcs

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