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Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням
Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням
Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги
Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням
Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Імітація грудного вигодовування і зменшення проблем із годуванням
Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Response підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу. Переглянути усі переваги
Дитяча пляшечка з клапаном Airfree
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Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Клапан AirFree розроблено для додаткового захисту від проблем із годуванням, адже він запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування у вертикальному положенні.
Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.
Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.
Комбінуйте та поєднуйте частини наших молоковідсмоктувача, пляшечок та чашок і створюйте конструкцію за своїм смаком, яка працюватиме саме для вас і тоді, коли вам потрібно.
Ергономічну пляшечку зручно тримати під будь-яким кутом, що забезпечує максимальний комфорт під час годування. Легко тримати як дорослим, так і малюкам.
Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання, оскільки клапан AirFree має цільну конструкцію.
Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.
Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.
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