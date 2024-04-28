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  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
  • Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт

Philips Avent Natural ResponseПляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

SCY670/01

4.8
| (143) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт
Забезпечує спокійне й комфортне годування. Соска Natural Природний Потік підтримує унікальний ритм смоктання, ковтання та дихання дитини, а вентиляційний отвір AirFree призначений для захисту від кольок, газів і рефлюксу.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Малюк може пити, дихати й ковтати, як при грудному вигодовуванні

Імітує природній процес годування, зменшує дискомфорт

  • Імітує природний процес годування

  • Пляшечка 125 мл

  • Соска повільний потік (2)

  • Не протікає

  • Захист від коліків, газиків, рефлюксу

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Response підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Розроблено для зменшення проблем із годуванням

Розроблено для зменшення проблем із годуванням

Клапан AirFree розроблено для додаткового захисту від проблем із годуванням, адже він запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування у вертикальному положенні.

Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

143

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

28/04/2024

Україна

Україна

Любов з першого дотику!

Дуже зручна , широке горло дозволяє добре вимити пляшечку з середини !

Плюси

Те що вона закохує в себе!

Мінуси

Немає ніяких проти

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Очень удобная бутылочка!!

У нас уже за одно кормление надо давать 150 мл и мы всеравно пользуемся такой маленькой бутылочкой. Хоть молоко почти до верха бутылочки , всеравно используем. Когда надо будет увеличивать объем то конечно будем брать бутылочку по больше.

Плюси

Очень удобный объём

Мінуси

Мерные деления стираются. Потому что очень часто используем . Хотя это скорее плюс что мы её так часто используем )

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Має чудові функції з годування дитини

Пляшечка Natural Природний Потік допомогає дитині комфортно смоктати молоко як при грудному годуванні. Завдяки отвору в сосці зменшилось відригівання, покращалось травлення, припинилися коліки, спокійніше сон. Пляшка зручна у догляді.

Плюси

Комфорт, зручність

Мінуси

Немає недоліків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування.

      2. Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic