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Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Наші антиколькові соски, потік 2, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 1 місяця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Наші антиколькові соски, потік 2, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 1 місяця. Переглянути усі переваги
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Наші антиколькові соски, потік 2, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 1 місяця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Наші антиколькові соски, потік 2, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 1 місяця. Переглянути усі переваги
Антиколькова соска
Усього:
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини, для зменшення кольок та дискомфорту.* Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря не потрапляє в животик малюка, що допомагає зменшити кольки та відчуття дискомфорту.
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.
Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.
Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!
Антиколькові соски Philips Avent доступні з різними варіантами швидкості потоку відповідно до вікових потреб дитини. З міркувань гігієни ми рекомендуємо замінювати соски кожні 3 місяці. Використовуйте антиколькові пляшечки Philips Avent лише з антикольковими сосками Philips Avent.
Антиколькова соска Philips Avent виготовлена з матеріалу, що не містить бісфенол А (силікон).
Повна сумісність з антикольковою пляшечкою Philips Avent із вентиляційним отвором AirFree або без нього.
Матеріал
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Функції
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