У віці 2 тижнів немовлята, яких годували з пляшечки Philips Avent, менше страждали від кольок і значно менше вередували вночі порівняно з немовлятами, яких годували з пляшечки іншого виробника. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування. Специфікації можуть бути змінені без попередження. Що таке кольки і як вони впливають на немовлят? Кольки частково викликані заковтуванням повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі дитини. Симптоми включають плач, неспокій, здуття живота та відрижку.