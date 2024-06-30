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2 шт.
Потік 3
від 3 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини, для зменшення кольок та дискомфорту.* Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря не потрапляє в животик малюка, що допомагає зменшити кольки та відчуття дискомфорту.
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.
Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.
5.0
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Dimk
30/06/2024
Україна
Гарна якість , не злипається.
Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.
Плюси
Якість.
Мінуси
Немає.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска
Ivanna10
02/06/2024
Україна
Чудові соски.
Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска
Віола
29/05/2024
Україна
Відразу взяла соску
Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів немовлята, яких годували з пляшечки Philips Avent, менше страждали від кольок і значно менше вередували вночі порівняно з немовлятами, яких годували з пляшечки іншого виробника. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування. Специфікації можуть бути змінені без попередження. Що таке кольки і як вони впливають на немовлят? Кольки частково викликані заковтуванням повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі дитини. Симптоми включають плач, неспокій, здуття живота та відрижку.
Порівняно з попереднім упакуванням.
На основі світового річного обсягу продажів упаковок із сосками, використовуючи чисту вагу пластикової упаковки для соски.
Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic