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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Philips AventАнтиколькова соска

SCY763/02

5
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Наші антиколькові соски, потік 3, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 3 місяців.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Створено для зменшення газів

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 2 шт.

  • Потік 3

  • від 3 міс.

Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини, для зменшення кольок та дискомфорту.* Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря не потрапляє в животик малюка, що допомагає зменшити кольки та відчуття дискомфорту.

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.

Спеціальна форма соски для надійного захоплення

Спеціальна форма соски для надійного захоплення

Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

30/06/2024

Україна

Україна

Гарна якість , не злипається.

Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.

Плюси

Якість.

Мінуси

Немає.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска

02/06/2024

Україна

Україна

Чудові соски.

Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска

29/05/2024

Україна

Україна

Відразу взяла соску

Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCY763/02 Антиколькова соска

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. У віці 2 тижнів немовлята, яких годували з пляшечки Philips Avent, менше страждали від кольок і значно менше вередували вночі порівняно з немовлятами, яких годували з пляшечки іншого виробника. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування. Специфікації можуть бути змінені без попередження. Що таке кольки і як вони впливають на немовлят? Кольки частково викликані заковтуванням повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі дитини. Симптоми включають плач, неспокій, здуття живота та відрижку.

      2. Порівняно з попереднім упакуванням.

      3. На основі світового річного обсягу продажів упаковок із сосками, використовуючи чисту вагу пластикової упаковки для соски.

      4. Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic