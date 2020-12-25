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    Philips Avent

    Антиколькова соска

    SCY764/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
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      Philips Avent Антиколькова соска

      SCY764/02
      Загальна оцінка / 5

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Наші антиколькові соски, потік 4, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 6 місяців. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Антиколькова соска

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Наші антиколькові соски, потік 4, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 6 місяців. Переглянути усі переваги

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Наші антиколькові соски, потік 4, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 6 місяців. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Антиколькова соска

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Наші антиколькові соски, потік 4, оснащені вбудованим клапаном, який виводить повітря з животика дитини, і рекомендовані для дітей від 6 місяців. Переглянути усі переваги

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        Антиколькова соска

        Антиколькова соска

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        Усього:

        Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

        Створено для зменшення газів

        • 2 шт.
        • Потік 4
        • від 6 міс.
        Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

        Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

        Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини, для зменшення кольок та дискомфорту.* Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря не потрапляє в животик малюка, що допомагає зменшити кольки та відчуття дискомфорту.

        Форма соски та ребриста текстура запобігають її злипанню

        Форма соски та ребриста текстура запобігають її злипанню

        Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.

        Спеціальна форма соски для надійного захоплення

        Спеціальна форма соски для надійного захоплення

        Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.

        Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

        Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

        Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!

        Кілька варіантів швидкості потоку відповідно до потреб дитини

        Кілька варіантів швидкості потоку відповідно до потреб дитини

        Антиколькові соски Philips Avent доступні з різними варіантами швидкості потоку відповідно до вікових потреб дитини. З міркувань гігієни ми рекомендуємо замінювати соски кожні 3 місяці. Використовуйте антиколькові пляшечки Philips Avent лише з антикольковими сосками Philips Avent.

        Ця соска не містить BPA

        Ця соска не містить BPA

        Антиколькова соска Philips Avent виготовлена з матеріалу, що не містить бісфенол А (силікон).

        Сумісність із серією антиколькових пляшечок

        Сумісність із серією антиколькових пляшечок

        Повна сумісність з антикольковою пляшечкою Philips Avent із вентиляційним отвором AirFree або без нього.

        Технічні характеристики

        • Матеріал

          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA

        • У комплекті:

          Соска
          2  шт.

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Допомагає зменшити попадання повітря
          Соска
          Легке захоплення, ребриста текстура запобігає злипанню соски, підтверджена антиколікова система
          Сумісність
          Антиколькові пляшечки Philips Avent

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            Відгуки

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            • У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
            • Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування.
            • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач, неспокій, газики та зригування.

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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