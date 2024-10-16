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2 шт.
Потік 4
від 6 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини, для зменшення кольок та дискомфорту.* Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря не потрапляє в животик малюка, що допомагає зменшити кольки та відчуття дискомфорту.
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.
Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.
5.0
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ibn S
16/10/2024
România
Recenzie din campanie Philips
Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY764/02 Tetină anti-colici
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY764/02 Tetină anti-colici
Cris111
16/10/2024
România
Produsul are caracteristici excelente
Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY764/02 Tetină anti-colici
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY764/02 Tetină anti-colici
Beea202
16/10/2024
România
Recomand
Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY764/02 Tetină anti-colici
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCY764/02 Tetină anti-colici
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів немовлята, яких годували з пляшечки Philips Avent, менше страждали від кольок і значно менше вередували вночі порівняно з немовлятами, яких годували з пляшечки іншого виробника. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування. Специфікації можуть бути змінені без попередження. Що таке кольки і як вони впливають на немовлят? Кольки частково викликані заковтуванням повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі дитини. Симптоми включають плач, неспокій, здуття живота та відрижку.
Порівняно з попереднім упакуванням.
На основі світового річного обсягу продажів упаковок із сосками, використовуючи чисту вагу пластикової упаковки для соски.
Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic