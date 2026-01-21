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Більше не доступний

Philips AventSCY900/00 Natural baby bottle

SCY900/00

4.9
| (288) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
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4.9

з 5

288

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

21/01/2026

Україна

Україна

Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???

Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

12/08/2023

Україна

Україна

Чудова пляшечка для немовлят

Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!

Плюси

Якість та продуману соску

Мінуси

Тільки за

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

11/08/2023

Україна

Україна

Класна пляшечка

Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами

Плюси

дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є

Мінуси

немає недоліків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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