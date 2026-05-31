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Більше не доступний
3 пляшечки
260 мл
Соска з середнім потоком
3–6 міс.
Соска Natural Response підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.9
з 5
326
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Nell1312
31/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Безпечна пляшечка
Дитина не захлинається, коли п'є. Моя дитина дуже швидко п'є. Тому є така проблема. З цією пляшкою я спокійна. Також пляшка не псується від обробки паром.
Плюси
Безпечна пляшка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Date of Use 2026-04-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Date of Use 2026-04-26
Zebra1503
02/07/2025
Україна
Чудова пляшечка! Дуже зручна у використанні, малюк самостійно тримає її в ручках. Соска м’яка, антиколікова система справді працює — після годування нема здуття чи коліків. Легко миється, нічого не протікає. Користуємося вже кілька місяців— якість на висоті. Рекомендую всім батькам!”
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
олівка
15/08/2023
Україна
пляшечка від philips
мені дуже сподобалась , ця пляшечка . вона не тече , проблем знею зовсім не має , дуже легко розбирається та миеться . дитині вона дуже сподобалась інші він навіть не хоче .
Плюси
качество
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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