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  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
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  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
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  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

Більше не доступний

Philips Avent Natural ResponseДитяча пляшечка

SCY903/03

4.9
| (326) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити у власному ритмі, як за грудного вигодовування, що полегшує поєднання годування грудьми та годування з пляшечки. Важливо правильно підібрати соску. Дізнайтеся більше нижче.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Соска, що імітує справжнє грудне вигодовування

Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

  • 3 пляшечки

  • 260 мл

  • Соска з середнім потоком

  • 3–6 міс.

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Response підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Підібрати потік соски - важливо

Підібрати потік соски - важливо

Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

326

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

31/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Безпечна пляшечка

Дитина не захлинається, коли п'є. Моя дитина дуже швидко п'є. Тому є така проблема. З цією пляшкою я спокійна. Також пляшка не псується від обробки паром.

Плюси

Безпечна пляшка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Date of Use 2026-04-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Date of Use 2026-04-26

02/07/2025

Україна

Україна

Чудова пляшечка! Дуже зручна у використанні, малюк самостійно тримає її в ручках. Соска м’яка, антиколікова система справді працює — після годування нема здуття чи коліків. Легко миється, нічого не протікає. Користуємося вже кілька місяців— якість на висоті. Рекомендую всім батькам!”

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

15/08/2023

Україна

Україна

пляшечка від philips

мені дуже сподобалась , ця пляшечка . вона не тече , проблем знею зовсім не має , дуже легко розбирається та миеться . дитині вона дуже сподобалась інші він навіть не хоче .

Плюси

качество

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 260 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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