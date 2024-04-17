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Імітує природній процес годування
Пляшечка 330 мл
Соска швидкий потік (4)
Не протікає
Інноваційна соска - J отвір
Соска Natural Response підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.
4.8
з 5
177
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Zebra 27 08
17/04/2024
Україна
Перевірений покупець
Хороша пляшечка
Зв'язавшись з консультантом він допоміг вибрати пляшечку. Саму соску підібрали ідеально. Навіть на майбутнє ще 2 взяла. Разом була щей знижка. Дійсно хороша продукція.
Плюси
Якісний товар.
Мінуси
Немає.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Katrina24
11/08/2023
Україна
Дуже зручна та гарна пляшечка!
Наша улюблена пляшечка, зручна, гарна, легенька, соска м'якенька. Дитинці зручно тримати її. У мене троє діток і у всіх була саме така пляшечка.
Плюси
Зручний дизайн, м'яка соска.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Anvk
07/08/2023
Україна
Дуже зручна, як дя дитинки так і для мами☺️
Дуже зручна та красива) Рекомендую всім своїм вагітним подругам і не тільки , майбутнім вігітним подругам також☺️
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic