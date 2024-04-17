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  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

Philips Avent Natural ResponseДитяча пляшечка Natural Природний Потік

SCY906/01

4.8
| (177) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
Соска Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від ритму пиття дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати грудне вигодовування з годуванням з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Малюк може пити, дихати й ковтати, як при грудному вигодовуванні

Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

  • Імітує природній процес годування

  • Пляшечка 330 мл

  • Соска швидкий потік (4)

  • Не протікає

  • Інноваційна соска - J отвір

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Response підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

177

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

17/04/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Хороша пляшечка

Зв'язавшись з консультантом він допоміг вибрати пляшечку. Саму соску підібрали ідеально. Навіть на майбутнє ще 2 взяла. Разом була щей знижка. Дійсно хороша продукція.

Плюси

Якісний товар.

Мінуси

Немає.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

11/08/2023

Україна

Україна

Дуже зручна та гарна пляшечка!

Наша улюблена пляшечка, зручна, гарна, легенька, соска м'якенька. Дитинці зручно тримати її. У мене троє діток і у всіх була саме така пляшечка.

Плюси

Зручний дизайн, м'яка соска.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

07/08/2023

Україна

Україна

Дуже зручна, як дя дитинки так і для мами☺️

Дуже зручна та красива) Рекомендую всім своїм вагітним подругам і не тільки , майбутнім вігітним подругам також☺️

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 330 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Лінійка пляшечок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок Anti-Colic