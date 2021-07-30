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      Philips Avent Natural Response Скляна дитяча пляшечка Natural Природний Потік

      SCY930/01

      Загальна оцінка / 5
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      Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

      Соска Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати годування грудьми та годування із пляшечки.

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      Philips Avent Natural Response Скляна дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      Natural Response
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      Natural Response

      Скляна дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

      Малюк може пити, дихати й ковтати, як при грудному вигодовуванні

      • Імітує природній процес годування
      • Не протікає
      • Соска, потік 2
      • Інноваційна соска - J отвір
      • Від 0 міс.
      Подавання молока, коли дитина активно п’є

      Подавання молока, коли дитина активно п’є

      Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

      Природне захоплення із соскою у формі грудей

      Природне захоплення із соскою у формі грудей

      Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

      Підібрати потік соски - важливо

      Підібрати потік соски - важливо

      Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

      Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

      Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

      Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

      Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

      Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

      Отвір соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.

      Скло фармацевтичного класу, що забезпечує чистоту та термостійкість

      Скло фармацевтичного класу, що забезпечує чистоту та термостійкість

      Виготовлена з високоякісного боросилікатного скла скляна пляшечка Philips Avent термостійка й витримує різкі перепади температур. Тому її безпечно зберігати в холодильнику, підігрівати та стерилізувати.

      Виберіть правильний потік рідини для дитини

      Виберіть правильний потік рідини для дитини

      Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо різні варіанти швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.

      Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

      Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

      Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

      Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

      Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

      Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.

      Будьте терплячі, поки дитина звикне

      Будьте терплячі, поки дитина звикне

      Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Дитячі пляшечки на 125 мл (4 ун.)
        1  шт.
        Соска, потік 2
        1 шт.

      • Функції

        Характеристики соски
        • Природне захоплення
        • Конструкція із захистом від протікання
        • М’яка й гнучка
        • Антикольковий клапан

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