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      Philips Avent Natural Response Скляна дитяча пляшечка Natural Природний Потік

      SCY933/01

      Загальна оцінка / 5
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      Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

      Соска Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від ритму пиття дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати грудне вигодовування з годуванням з пляшечки.

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      Philips Avent Natural Response Скляна дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      Natural Response
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      Natural Response

      Скляна дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

      Малюк може пити, дихати й ковтати, як при грудному вигодовуванні

      • Імітує природній процес годування
      • Інноваційна соска - J отвір
      • Не протікає
      • 3–6 міс.
      • Соска, потік 3
      Подавання молока, коли дитина активно п’є

      Подавання молока, коли дитина активно п’є

      Соска Natural Response підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

      Природне захоплення із соскою у формі грудей

      Природне захоплення із соскою у формі грудей

      Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

      Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

      Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

      Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

      Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

      Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

      Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про розливання молока вдома чи в дорозі.

      Скло фармацевтичного класу, що забезпечує чистоту та термостійкість

      Скло фармацевтичного класу, що забезпечує чистоту та термостійкість

      Виготовлена з високоякісного боросилікатного скла, скляна пляшечка Philips Avent термостійка й витримує різкі перепади температур. Тому її безпечно зберігати в холодильнику, підігрівати та стерилізувати.

      Виберіть правильний потік їжі для дитини

      Виберіть правильний потік їжі для дитини

      Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку їжі, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізувати годування з пляшечки. Усі соски Natural Response виготовлені з м’якого силікону.

      Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

      Проста у використанні й зручна в чищенні та збиранні

      Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

      Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

      Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

      Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.

      Будьте терплячі, поки дитина звикне

      Будьте терплячі, поки дитина звикне

      Наші нові дитячі пляшечки Natural Response відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.

      Ознайомтеся з нашим асортиментом пляшечок

      Ознайомтеся з нашим асортиментом пляшечок

      Наші пляшечки доступні в різних розмірах, щоб краще відповідати потребам дитини. Виберіть ідеальний варіант для свого малюка, який забезпечуватиме комфорт і зручність на кожному етапі.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Дитяча пляшечка на 240 мл (8 ун.)
        1  шт.
        Соска із середнім потоком
        1 шт.

      • Функції

        Характеристики соски
        • Природне захоплення
        • Конструкція із захистом від протікання
        • М’яка й гнучка
        • Антикольковий клапан

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