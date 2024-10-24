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Інноваційна конструкція
Упаковка різних взаємозамінних сосок
Соска середній потік (3), соска швидкий потік (4), соска швидкий+ потік (5)
3 шт.
Не протікає
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.8
з 5
97
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Lena2304
24/10/2024
Україна
Супер соски
Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі
Плюси
Якісь
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Жабка39
29/05/2024
Україна
Зручно надягати на пляшку
Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))
Плюси
так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
vovk201
29/05/2024
Україна
Виріб має чудові функції
природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок
Плюси
все супер
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Порівняно з попередньою упаковкою.
На основі світового річного обсягу продажів упаковок із сосками, використовуючи чисту вагу пластикової упаковки для соски.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.