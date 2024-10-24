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  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна
  • Кожна дитина унікальна

Philips Avent Natural ResponseНабір сосок Natural Природний Потік

SCY960/03

4.8
| (97) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Кожна дитина унікальна
Ця упаковка допоможе вам підібрати відповідний потік для ритму вашої дитини й дозволить легко замінити соску за потреби, коли малюк підросте. Вік – це лише одна з ознак, оскільки кожна дитина має свій власний ритм пиття.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Знайдіть відповідний потік для свого малюка

Кожна дитина унікальна

  • Інноваційна конструкція

  • Упаковка різних взаємозамінних сосок

  • Соска середній потік (3), соска швидкий потік (4), соска швидкий+ потік (5)

  • 3 шт.

  • Не протікає

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Підібрати потік соски - важливо

Підібрати потік соски - важливо

Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

97

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

24/10/2024

Україна

Україна

Супер соски

Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі

Плюси

Якісь

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Зручно надягати на пляшку

Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))

Плюси

так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок

Плюси

все супер

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Порівняно з попередньою упаковкою.

      2. На основі світового річного обсягу продажів упаковок із сосками, використовуючи чисту вагу пластикової упаковки для соски.

      3. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.