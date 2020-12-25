Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як за грудного вигодовування. Зручно поєднувати разом із годуванням грудьми та годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Соска
Усього:
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.
Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про розливання молока вдома чи в дорозі.
Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.
Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо різні варіанти швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.
Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.
Матеріал
У комплекті:
Функції
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.