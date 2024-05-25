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  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

Philips Avent Natural Природний ПотікСоска

SCY962/02

4.9
| (42) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від ритму пиття дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати грудне вигодовування з годуванням з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Інноваційна соска - J отвір, імітує природній процес годування

Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

  • Інноваційна конструкція

  • Соска повільний потік (2)

  • 2 шт.

  • Не протікає

  • Клапан Анти-колік

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Підібрати потік соски - важливо

Підібрати потік соски - важливо

Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

42

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

4
3
2

25/05/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції

Виріб чудовий, користуємося лише такими сосками, малюку подобається, а я задоволена

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Природний Потік SCY962 Соска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Природний Потік SCY962 Соска

25/10/2024

Polska

Polska

Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu

Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

17/10/2024

Polska

Polska

Ekstra !

Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Порівняно з попередньою упаковкою.

      2. Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic

      3. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.