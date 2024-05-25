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Розширена гарантія 3 роки
Інноваційна конструкція
Соска повільний потік (2)
2 шт.
Не протікає
Клапан Анти-колік
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.9
з 5
42
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
yuniia85
25/05/2024
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції
Виріб чудовий, користуємося лише такими сосками, малюку подобається, а я задоволена
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Природний Потік SCY962 Соска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Природний Потік SCY962 Соска
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu
Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
janusagaaa
17/10/2024
Polska
Частина акції
Ekstra !
Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Порівняно з попередньою упаковкою.
Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.