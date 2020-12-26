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      Philips Avent Natural Response Соска Natural Природний Потік

      SCY963/02

      Загальна оцінка / 5
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      Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Соска Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від ритму пиття дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати грудне вигодовування з годуванням з пляшечки

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      Philips Avent Natural Response Соска Natural Природний Потік

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      Natural Response
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      Natural Response

      Соска Natural Природний Потік

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      Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

      Інноваційна соска - J отвір, імітує природній процес годування

      • Інноваційна конструкція
      • 2 шт.
      • Не протікає
      • Потік 3
      • Від 1м.
      Подавання молока, коли дитина активно п’є

      Подавання молока, коли дитина активно п’є

      Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

      Природне закріплення із соскою у формі грудей

      Природне закріплення із соскою у формі грудей

      Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

      Підібрати потік соски - важливо

      Підібрати потік соски - важливо

      Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

      Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

      Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

      Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

      Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

      Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

      Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про розливання молока вдома чи в дорозі.

      Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

      Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

      Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.

      Виберіть правильний потік рідини для дитини

      Виберіть правильний потік рідини для дитини

      Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо різні варіанти швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.

      Будьте терплячі, поки дитина звикне

      Будьте терплячі, поки дитина звикне

      Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Соска, потік 3
        2  шт.

      • Функції

        Захоплення
        Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
        Сумісність
        З лінійкою Natural Природний Потік
        Характеристики соски
        • Природне захоплення
        • Конструкція із захистом від протікання
        • М’яка й гнучка
        • Антикольковий клапан

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      Відгуки

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      • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
      • Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic

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