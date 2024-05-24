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Розширена гарантія 3 роки
Інноваційна конструкція
Соска швидкий потік (4)
2 шт.
Не протікає
Клапан Анти-колік
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.
5.0
з 5
123
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Gamidova
24/05/2024
Україна
Прекрасно при поєднані з грудним вигодовуванням
Раніше купили соску для меншого віку, але за місяць зрозуміли що потрібна більша. Соски цієї серії чудові для поєднання з грудним вигодовуванням. Молоко тече тільки при зусиллі малечі Дуже задоволені покупкою
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Maluk24
06/05/2024
Україна
Легке прийняття
Придбали додаткові соски для пляшечки, малюк одразу прийняв соску. Подобається що коли малюк пʼє з цієї соски, то він не захлинається, соска природній потік дуже наближена до соска мами, що легко поєднує ГВ і пляшку.
Плюси
Зручна
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Marisha19
06/05/2024
Україна
Виріб має чудові функції і ідеально підійшов
Має природній потік і не порушує грудне вигодовування
Плюси
За природній потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY964/02 Соска Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Порівняно з попередньою упаковкою.
Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.