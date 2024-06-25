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Інноваційна конструкція
Соска швидкий+ потік (5)
2 шт.
Не протікає
Клапан Анти-колік
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.
5.0
з 5
112
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
25/06/2024
Україна
М'яка, оптимальний потік
Це була остання соска для дитини відповідно віку. Як і попередні, ця підтвердила свою якість і здивувала , що соска максимально приємна на дотик і не тече без необхідності. Використовували часто, при кожному годуванні. Хотів би відмітити, що соска після багатьох маніпуляцій з миттям та стерилізацією, не втратила своєї форми та кольору. Гарна якість і продумана конструкція самої соски
Плюси
Якість, не тече
Мінуси
Не виявив
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Buka19
20/05/2024
Україна
Якість
Перваги: якість Дуже приємна на дотик соска. Дитина залюбки з неї п'є. Гарний м'який силікон, гарно вимивається. Дуже подобається, що соска не протікає і не злипається. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Liliya167
06/05/2024
Україна
Чудво підійшли дитині
Соска з більш потужним потоком знадобилася тоді, коли немовля подорослішало. Дитині сподобалося. Якість Авент як завжди супер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Порівняно з попередньою упаковкою.
Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.