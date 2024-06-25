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  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

Philips Avent Natural ResponseСоска Natural Природний Потік

SCY965/02

5
| (112) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини
Соска Natural Природний Потік дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від ритму пиття дитини. Малюки можуть пити, ковтати й дихати в природний для себе спосіб, як при грудному вигодовуванні. Зручно поєднувати грудне вигодовування з годуванням з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Інноваційна соска - J отвір, імітує природній процес годування

Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

  • Інноваційна конструкція

  • Соска швидкий+ потік (5)

  • 2 шт.

  • Не протікає

  • Клапан Анти-колік

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Клапан Анти-колік

Клапан Анти-колік

Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

112

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2
1

25/06/2024

Україна

Україна

М'яка, оптимальний потік

Це була остання соска для дитини відповідно віку. Як і попередні, ця підтвердила свою якість і здивувала , що соска максимально приємна на дотик і не тече без необхідності. Використовували часто, при кожному годуванні. Хотів би відмітити, що соска після багатьох маніпуляцій з миттям та стерилізацією, не втратила своєї форми та кольору. Гарна якість і продумана конструкція самої соски

Плюси

Якість, не тече

Мінуси

Не виявив

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік

20/05/2024

Україна

Україна

Якість

Перваги: якість Дуже приємна на дотик соска. Дитина залюбки з неї п'є. Гарний м'який силікон, гарно вимивається. Дуже подобається, що соска не протікає і не злипається. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік

06/05/2024

Україна

Україна

Чудво підійшли дитині

Соска з більш потужним потоком знадобилася тоді, коли немовля подорослішало. Дитині сподобалося. Якість Авент як завжди супер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCY965/02 Соска Natural Природний Потік

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Порівняно з попередньою упаковкою.

      2. Лінійка пляшечок та сосок Natural Природний Потік не сумісна з лінійкою пляшечок і сосок Anti-Colic

      3. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011.