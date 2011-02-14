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    • Покращені цифрові характеристики Покращені цифрові характеристики Покращені цифрові характеристики

      Цифрова телеантена

      SDV5225/12

      Покращені цифрові характеристики

      Ця підсилена антена з фільтром зменшення шуму та регульованим коефіцієнтом підсилення була має покращувати прийом цифрового та аналогового мовлення. Її унікальний плаский дизайн легко впишеться у ваш домашній інтер’єр.

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      Цифрова телеантена

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      Покращені цифрові характеристики

      Внутрішня підсилювальна антена

      • Кімнатна, з підсиленням
      • HDTV/ДМХ/УКХ

      З технологією активного підсилення сигналу

      Технологія активного підсилення сигналу для забезпечення високоякісного зображення та звуку.

      Відповідає Директиві ЄС щодо радіообладнання (RED)

      Відповідає Директиві ЄС щодо радіообладнання (RED)

      Унікальний плаский дизайн

      Ця антена легко доповнить домашній інтер’єр.

      Регулювання підсилення та світлодіодний індикатор живлення

      Дозволяє легко покращити діапазон прийому

      Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

      Фільтр 4G і зменшення шуму – для запобігання перешкодам від мобільних телефонів і втраті сигналу.

      Підсилення сигналу для покращення діапазону прийому

      Підсилення сигналу – приймайте та підсилюйте слабкі сигнали, щоб покращити діапазон прийому й забезпечити кристально чисте зображення

      Удосконалений фільтр 4G запобігає перешкодам, які створюють мобільні телефони.

      Удосконалений фільтр 4G запобігає перешкодам, які створюють мобільні телефони.

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Вихід антени
        75 Ом, коаксіальний (IEC75)
        Діапазони тюнера
        • UHF
        • VHF
        • HDTV
        Довжина кабелю антени
        150  см

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        23.8  см
        Кількість споживчих комплектів
        4
        Ширина
        19.4  см
        Вага брутто
        2.43  кг
        Висота
        32  см
        Код GTIN
        1 87 12581 56418 3
        Вага нетто
        1.32  кг
        Вага тари
        1.11  кг

      • Потужність

        Адаптер джерела живлення
        Входить в комплект

      • Розміри упаковки

        Висота
        32.8  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        11.2  см
        Глибина
        8.8  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        87 12581 56418 6
        Вага брутто
        0.54  кг
        Вага нетто
        0.33  кг
        Вага тари
        0.21  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        27.5  см
        Ширина
        7.3  см
        Глибина
        2.7  см
        Вага
        0.316  кг

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Входить в комплект

      Badge-D2C

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