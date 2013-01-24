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Цифрова телеантена

SDV5228/12
  • Взаємообмін у приміщенні та на вулиці Взаємообмін у приміщенні та на вулиці Взаємообмін у приміщенні та на вулиці
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    Цифрова телеантена

    SDV5228/12

    Взаємообмін у приміщенні та на вулиці

    Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Цифрова телеантена

    Взаємообмін у приміщенні та на вулиці

    Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги

    Взаємообмін у приміщенні та на вулиці

    Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Цифрова телеантена

    Взаємообмін у приміщенні та на вулиці

    Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги

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      Взаємообмін у приміщенні та на вулиці

      Підсилена цифрова телеантена 36 дБ

      • Внутрішня/зовнішня
      • Підсилена, 36 дБ
      • HDTV/UHF

      Покращення сигналу завдяки підсиленню 36 дБ

      Підсилення до 36 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому та дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.

      Надзвичайно компактна конструкція для легкого встановлення

      Компактна конструкція панелі цієї антени дозволяє легко встановити її у приміщенні чи на вулиці.

      Різні варіанти монтажу для легкого встановлення

      Різні варіанти монтажу цієї антени (на стійці, стіні та рейці) дозволяють легко встановити її вдома.

      Стійкість до дії погодних факторів і можливість фарбування для персоналізації

      Поверхня стійка до дії погодних факторів і її можна фарбувати відповідно до інтер’єру у приміщенні чи на вулиці.

      Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

      Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Вихід антени
        75 Ом, коаксіальний (IEC75)
        Довжина кабелю антени
        300  см
        Підсилення (антена + підсилювач)
        36  дБ
        Діапазони тюнера
        • UHF
        • HDTV

      • Потужність

        Адаптер джерела живлення
        У комплекті

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        У комплекті

      • Розміри упаковки

        Висота
        26  см
        Ширина
        11,5  см
        Глибина
        8,5  см
        Вага нетто
        0,6  кг
        Вага брутто
        0,671  кг
        Вага тари
        0,071  кг
        Код EAN
        87 12581 68882 0
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        47  см
        Ширина
        29  см
        Висота
        25  см
        Вага нетто
        7,2  кг
        Вага брутто
        8,517  кг
        Вага тари
        1,317  кг
        Код GTIN
        1 87 12581 68882 7
        Кількість споживчих комплектів
        12

      • Розміри виробу

        Ширина
        10,98  см
        Висота
        20,28  см
        Глибина
        5,65  см
        Вага
        0,227  кг

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