Взаємообмін у приміщенні та на вулиці
Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Взаємообмін у приміщенні та на вулиці
Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги
Взаємообмін у приміщенні та на вулиці
Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Взаємообмін у приміщенні та на вулиці
Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати. Переглянути усі переваги
Підсилення до 36 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому та дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.
Компактна конструкція панелі цієї антени дозволяє легко встановити її у приміщенні чи на вулиці.
Різні варіанти монтажу цієї антени (на стійці, стіні та рейці) дозволяють легко встановити її вдома.
Поверхня стійка до дії погодних факторів і її можна фарбувати відповідно до інтер’єру у приміщенні чи на вулиці.
Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Аксесуари
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Розміри виробу