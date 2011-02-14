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    • Бездоганне цифрове зображення та звук Бездоганне цифрове зображення та звук Бездоганне цифрове зображення та звук

      Цифрова телеантена

      SDV6224/12

      Бездоганне цифрове зображення та звук

      Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією шумів і регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Її плаский дизайн легко впишеться у ваш домашній інтер’єр.

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      Цифрова телеантена

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      Бездоганне цифрове зображення та звук

      Підсилена антена 42 дБ

      • Кімнатна
      • Підсилена, 42 дБ
      • HDTV/UHF/VHF/FM

      Покращення сигналу завдяки підсиленню 42 дБ

      Підсилення до 42 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому та дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.

      Унікальний плаский дизайн

      Ця антена легко доповнить домашній інтер’єр.

      Можливість монтування на стіні

      Це дозволяє зручно розташувати антену для забезпечення максимальної потужності сигналу, перебуваючи поза полем зору

      Відмінна фільтрація шумів для прийому сигналу

      Відмінна фільтрація шумів захищає від втрати сигналу.

      Регулювання підсилення та світлодіодний індикатор живлення

      Дозволяє легко покращити діапазон прийому

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Вихід антени
        75 Ом, коаксіальний (IEC75)
        Підсилення (антена + підсилювач)
        42  дБ
        Діапазони тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        • HDTV
        Довжина кабелю антени
        180  см

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        32.7  см
        Кількість споживчих комплектів
        4
        Ширина
        22.5  см
        Вага брутто
        3.5  кг
        Висота
        32  см
        Код GTIN
        1 87 12581 56423 7
        Вага нетто
        1.92  кг
        Вага тари
        1.58  кг

      • Потужність

        Світлодіодний індикатор живлення
        Екологічність
        Адаптер джерела живлення
        Входить в комплект

      • Розміри упаковки

        Висота
        32.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        21  см
        Глибина
        7.6  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        87 12581 56423 0
        Вага брутто
        0.8  кг
        Вага нетто
        0.48  кг
        Вага тари
        0.32  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        18  см
        Ширина
        25  см
        Глибина
        2.5  см
        Вага
        0.442  кг

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Входить в комплект

      Badge-D2C

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