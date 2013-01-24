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Цифрова телеантена

SDV6226/12
  • Бездоганне цифрове зображення та звук Бездоганне цифрове зображення та звук Бездоганне цифрове зображення та звук
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    Цифрова телеантена

    SDV6226/12

    Бездоганне цифрове зображення та звук

    Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Цифрова телеантена

    Бездоганне цифрове зображення та звук

    Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги

    Бездоганне цифрове зображення та звук

    Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Цифрова телеантена

    Бездоганне цифрове зображення та звук

    Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги

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      Бездоганне цифрове зображення та звук

      Підсилена антена 41 дБ

      • Внутрішня
      • Підсилена, 41 дБ
      • HDTV/UHF/VHF(H)

      Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

      Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу

      3-ступеневе регулювання підсилення для легкого використання

      3-ступеневе регулювання підсилення пропонує 3 рівні підсилення для легкого налаштування та покращеного діапазону прийому.

      Унікальний плаский дизайн

      Ця антена легко доповнить домашній інтер’єр.

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Вихід антени
        75 Ом, коаксіальний (IEC75)
        Довжина кабелю антени
        180  см
        Підсилення (антена + підсилювач)
        41  дБ
        Діапазони тюнера
        • UHF
        • VHF

      • Потужність

        Світлодіодний індикатор живлення
        Зелені
        Адаптер джерела живлення
        У комплекті

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        У комплекті

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        29,8  см
        Ширина
        24,8  см
        Висота
        26  см
        Вага нетто
        2,136  кг
        Вага брутто
        3,337  кг
        Вага тари
        1,201  кг
        Код GTIN
        1 87 12581 65822 6
        Кількість споживчих комплектів
        4

      • Розміри упаковки

        Висота
        35  см
        Ширина
        24,5  см
        Глибина
        5,9  см
        Вага нетто
        0,534  кг
        Вага брутто
        0,749  кг
        Вага тари
        0,215  кг
        Код EAN
        87 12581 65822 9
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Розміри виробу

        Ширина
        25  см
        Висота
        18  см
        Глибина
        2,5  см
        Вага
        0,4  кг

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