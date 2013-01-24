Бездоганне цифрове зображення та звук
Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне цифрове зображення та звук
Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги
Бездоганне цифрове зображення та звук
Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне цифрове зображення та звук
Ця ультрапласка підсилена антена з бездоганною фільтрацією сигналів у діапазоні GSM/4G та регулюванням змінного підсилення забезпечує кращий прийом сигналів станцій цифрового та аналогового мовлення. Завдяки елегантному дизайну вона чудово доповнює плаский телевізор та інтер’єр. Переглянути усі переваги
Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу
3-ступеневе регулювання підсилення пропонує 3 рівні підсилення для легкого налаштування та покращеного діапазону прийому.
Ця антена легко доповнить домашній інтер’єр.
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Аксесуари
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу