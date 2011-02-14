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    • Покращений цифровий прийом Покращений цифровий прийом Покращений цифровий прийом

      Цифрова телеантена

      SDV8622/12

      Покращений цифровий прийом

      Ця підсилена антена для внутрішнього/зовнішнього застосування забезпечує чудовий цифровий та аналоговий прийом. Компактна конструкція та різноманітні варіанти кріплення полегшують її встановлення. Варіанти живлення див. в інструкції з експлуатації приставки.

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      Цифрова телеантена

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      Покращений цифровий прийом

      Підсилена антена 40 дБ

      • Внутрішня/зовнішня
      • Підсилена, 40 дБ

      Покращення сигналу завдяки підсиленню 40 дБ

      Підсилення до 40 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому й дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.

      Надзвичайно компактна конструкція для легкого встановлення

      Компактна конструкція панелі цієї антени дозволяє легко встановити її у приміщенні чи на вулиці.

      Різні варіанти монтажу для легкого встановлення

      Різні варіанти монтажу цієї антени (на стійці, стіні та рейці) дозволяють легко встановити її вдома.

      Стійкість до дії погодних факторів і можливість фарбування для персоналізації

      Поверхня стійка до дії погодних факторів і її можна фарбувати відповідно до інтер’єру у приміщенні чи на вулиці.

      Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

      Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу

      Не містить ПВХ/БАП для безпеки довкілля

      Цей виріб не містить матеріалів із ПВХ і БАП для забезпечення безпеки для довкілля.

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Вихід антени
        75 Ом, коаксіальний (IEC75)
        Підсилення (антена + підсилювач)
        40  дБ
        Діапазони тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM
        Довжина кабелю антени
        600  см

      • Зовнішня коробка

        Код EAN
        87 12581 56477 3
        Довжина
        27.1  см
        Кількість споживчих комплектів
        2
        Ширина
        24.2  см
        Вага брутто
        2.95  кг
        Висота
        32  см
        Вага нетто
        1.770  кг
        Вага тари
        1.180  кг

      • Потужність

        Адаптер джерела живлення
        У комплекті

      • Розміри упаковки

        Висота
        32.8  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        22.9  см
        Глибина
        12.5  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        87 12581 56410 0
        Вага брутто
        1.3  кг
        Вага нетто
        0.885  кг
        Вага тари
        0.415  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        4  см
        Ширина
        25  см
        Глибина
        18.8  см
        Вага
        0.8475  кг

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Входить в комплект

      Badge-D2C

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