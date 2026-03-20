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SH50/50
Леза MultiPrecision
Для бритв серії S5000 (за винятком S55xx (кутові головки), S6000 (S6xxx), AcquaTouch (AT8xx, AT7xx) та PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
Підходить для заокругленої серії S6000
Леза MultiPrecision піднімають та зрізають усе волосся і щетину, що залишилися – лише за декілька рухів.
Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories
1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксуючі кільця, повертаючи їх у напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки, перевіривши правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на місце та закріпіть їх, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, ви почуєте звук клацання.
4.1
з 5
66
Відгуки
login
20/03/2026
Україна
Виріб високої якості.
Дякую Филипс Змінні бритвенні головки дуже високої якості. Бритва як нова збриває все без подразнень.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Shura0304
12/11/2024
Україна
Частина акції
Друге життя улюбленої бритви
Зекономив гроші, притому отримав "нову" бритву. Після заміни лез, голить неначе щойно розпакована
Плюси
Не треба мучитись з вибором нової бритви
Мінуси
Для себе мінусів не знайшов
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
MaksIs985
11/11/2024
Україна
Частина акції
Якісні леза
Оновив леза, тепер бритва бриє як нова. Зручно замінювати навіть якщо ніколи цього не робив
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*
де є відповідні установи