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Змінні бритвені головки PhilipsДля бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

SH50/50

4.1
| (66) Відгуки
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізують 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
Переглянути всі переваги

Заміняйте кожні 24 місяці, щоб мати бритву, як нову

Оновіть свою бритву

  • Леза MultiPrecision

  • Для бритв серії S5000 (за винятком S55xx (кутові головки), S6000 (S6xxx), AcquaTouch (AT8xx, AT7xx) та PowerTouch (PT8xx, PT7xx)

  • Підходить для заокругленої серії S6000

Швидке та ретельне гоління

Швидке та ретельне гоління

Леза MultiPrecision піднімають та зрізають усе волосся і щетину, що залишилися – лише за декілька рухів.

Для бритв заокругленої форми серії 5000 та 6000

Для бритв заокругленої форми серії 5000 та 6000

Перевірте задню частину ручки бритви, щоб підтвердити сумісність замінних головок. Потрібна допомога? Відвідайте сторінку philips.com/accessories

Скидати налаштування бритви дуже просто

Скидати налаштування бритви дуже просто

1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксуючі кільця, повертаючи їх у напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки, перевіривши правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксуючі кільця на місце та закріпіть їх, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, ви почуєте звук клацання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

66

Відгуки

20/03/2026

Україна

Україна

Виріб високої якості.

Дякую Филипс Змінні бритвенні головки дуже високої якості. Бритва як нова збриває все без подразнень.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

12/11/2024

Україна

Україна

Друге життя улюбленої бритви

Зекономив гроші, притому отримав "нову" бритву. Після заміни лез, голить неначе щойно розпакована

Плюси

Не треба мучитись з вибором нової бритви

Мінуси

Для себе мінусів не знайшов

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

11/11/2024

Україна

Україна

Якісні леза

Оновив леза, тепер бритва бриє як нова. Зручно замінювати навіть якщо ніколи цього не робив

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Змінні бритвені головки Philips SH50/50 Для бритв заокругленої форми серії S5000, S6000*

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