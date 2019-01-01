Бритвені головки легко заміняти

1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.