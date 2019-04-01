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Більше не доступний
SH70/70
Знято з виробництва
Натомість купуйте SH71
Оновлене рішення дозволяє доглядати за вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.
1. Зніміть бритвену головку. 2. Замініть бритвену головку новою. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
3.4
з 5
24
Відгуки
Ворджінія
01/04/2019
Україна
Хороший продукт
Рекомендую всім у кого чутлива шкіра і кожного дня на ній виростає дротяна щітка)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH70/70 Бритвений блок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH70/70 Бритвений блок
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH70/50 Głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH70/50 Głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH70/50 Głowice golące
У порівнянні з попередньою моделлю Philips