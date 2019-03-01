Бритвений блок
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Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.
1. Зніміть бритвену головку. 2. Замініть бритвену головку новою. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
Електробритву для чутливої шкіри обладнано лезами GentlePrecision для зменшення потягування або повторних проходів по шкірі, навіть у разі гоління 3-денної щетини.
Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.
Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.
Бритвені головки
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