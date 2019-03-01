Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.