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  • SH70 замінено на SH71
  • SH70 замінено на SH71
  • SH70 замінено на SH71
  • SH70 замінено на SH71
  • SH70 замінено на SH71
  • SH70 замінено на SH71
  • SH70 замінено на SH71
  • SH70 замінено на SH71

Більше не доступний

Бритвений блок

SH70/70

3.4
| (24) Відгуки
SH70 замінено на SH71
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Змінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 7000 та SensoTouch 3D.
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Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

SH70 замінено на SH71

  • Знято з виробництва

  • Натомість купуйте SH71

Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

Оновлене рішення дозволяє доглядати за вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.

Нагадування про заміну

Нагадування про заміну

1. Зніміть бритвену головку. 2. Замініть бритвену головку новою. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.

Змінюйте бритвені головки лише у два кроки

Змінюйте бритвені головки лише у два кроки

У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.4

з 5

24

Відгуки

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший продукт

Рекомендую всім у кого чутлива шкіра і кожного дня на ній виростає дротяна щітка)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH70/70 Бритвений блок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH70/70 Бритвений блок

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH70/50 Głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH70/50 Głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH70/50 Głowice golące

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