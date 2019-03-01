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Shaver series 7000

Бритвений блок

SH70/70
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    Shaver series 7000 Бритвений блок

    SH70/70
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      Shaver series 7000

      Shaver series 7000

      Бритвений блок

      Усього:

      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза GentlePresicion
      • Підходить для RQ10XX arcitec
      • Підходить для RQ12XX SensoTouch 3D
      • Підходить для бритви Shaver Series 7000
      Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

      Найкращий спосіб підтримувати відмінний стан бритви

      Оновлене рішення дозволяє доглядати за Вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.

      Нагадування про заміну

      Нагадування про заміну

      1. Зніміть бритвену головку. 2. Замініть бритвену головку новою. 3. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.

      Змінюйте бритвені головки лише у два кроки

      Змінюйте бритвені головки лише у два кроки

      У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

      Бритва для обличчя для ретельного та чутливого гоління

      Бритва для обличчя для ретельного та чутливого гоління

      Електробритву для чутливої шкіри обладнано лезами GentlePrecision для зменшення потягування або повторних проходів по шкірі, навіть у разі гоління 3-денної щетини.

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

      Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

      Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

      Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить до типу виробу
        • Бритва Shaver Series 7000 (S79xx)
        • SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)

      • Аксесуари

        Входить у комплект
        Повноцінний бритвений блок

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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