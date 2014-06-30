Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track

Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.