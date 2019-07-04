КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Ізольований знімок виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

Бритвені головки

SH90/50

5

| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

SH90 замінено на SH91

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000.

Переглянути всі переваги

Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

SH90 замінено на SH91

  • Знято з виробництва

  • Натомість купуйте SH91

Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

Замінні головки SH90 сумісні з бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 та SW6700.

Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track

Ідеально скеровує волосся для ретельного гоління за допомогою лез V-Track

Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.

Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

Підіймає волоски для комфортного ретельного гоління

Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Великолепные бритвенные головки!!!

Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

01/02/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Плюси

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH90/70 Głowice golące

Дата використання 2021-10-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH90/70 Głowice golące

Дата використання 2021-10-01

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції