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Більше не доступний
SH90 замінено на SH91
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000.
Знято з виробництва
Натомість купуйте SH91
Замінні головки SH90 сумісні з бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 та SW6700.
Запатентовані леза V-Track Precision обережно направляють кожен волосок в оптимальному для зрізання напрямі (навіть волосся, яке щільно прилягає або має різну довжину). Завдяки цьому можна зрізати на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів, забезпечуючи чудовий стан шкіри.
Унікальна система Lift & Cut із двома лезами забезпечує бездоганне гоління. Перше лезо піднімає кожну волосинку, а друге зрізає щетину нижче рівня шкіри, залишаючи її максимально гладкою.
5.0
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Andre
11/04/2019
Україна
Великолепные бритвенные головки!!!
Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Плюси
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH90/70 Głowice golące
Дата використання 2021-10-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH90/70 Głowice golące
Дата використання 2021-10-01