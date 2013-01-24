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Shaver series 9000

Бритвені головки

SH90/60
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Загальна оцінка / 5
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    Shaver series 9000 Бритвені головки

    SH90/60
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 9000 Бритвені головки

    Оновіть свою бритву

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000. Переглянути усі переваги

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      Оновіть свою бритву

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Леза V-Track Precision PRO
      • Підходить для S9000 (S9xxx)
      • Підходить для бритви Star Wars SW97xx
      • Підходить для бритви Star Wars SW67xx
      Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

      Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

      Замінні головки SH90 сумісні з бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 та SW6700.

      Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

      Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

      Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

      У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

      Головки легко заміняти

      Головки легко заміняти

      1. Вийміть тримач бритвених головок. 2. Замініть використані бритвені головки новими. 3. Встановіть на місце тримач бритвених головок. 4. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Оновлення бритви після заміни бритвених головок

      Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

      Оновіть свою бритву

      Оновіть свою бритву

      Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Підходить для типу виробу
        • Бритва Shaver Series 9000 (S9xxx)
        • Бритва Shaver Series 8000 (S8xxx)
        Бритвених головок в упаковці
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      • Аксесуари

        Входить у комплект
        Тримач фіксуючого кільця

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