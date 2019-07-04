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Більше не доступний

Shaver series 9000Бритвені головки

SH90/60

5
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Оновіть свою бритву
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 9000.
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Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

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  • Леза V-Track Precision PRO

  • Підходять для S9000 (S9xxx)

  • Підходить для бритви Star Wars SW97xx

  • Підходить для бритви Star Wars SW67xx

Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

Замінні головки для бритв Shaver Series 9000

Замінні головки SH90 сумісні з бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 та SW6700.

Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

Наша найкраща система гоління для 1-3-денної щетини

Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

Змінюйте бритвені головки лише у два кроки

Змінюйте бритвені головки лише у два кроки

У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Великолепные бритвенные головки!!!

Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

01/02/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Плюси

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH90/70 Głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SH90/70 Głowice golące

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