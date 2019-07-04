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Більше не доступний
Леза V-Track Precision PRO
Підходять для S9000 (S9xxx)
Підходить для бритви Star Wars SW97xx
Підходить для бритви Star Wars SW67xx
Замінні головки SH90 сумісні з бритвами Shaver Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 та SW6700.
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину в оптимальне положення для зрізання (це може бути щетина, якій від 1 до 3 днів, або навіть волосся, що щільно прилягає або має різну довжину). На 30%* ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
5.0
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Andre
11/04/2019
Україна
Великолепные бритвенные головки!!!
Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Плюси
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH90/70 Głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH90/70 Głowice golące
У порівнянні з попередньою моделлю Philips