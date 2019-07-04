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Більше не доступний
Знято з виробництва
Натомість купуйте SH91
Оновлене рішення дозволяє доглядати за вашою бритвою Philips легше, ніж будь-коли. Цей новий формат дозволить встановлювати нові бритвені головки лише в два кроки, спрощуючи ретельне чищення бритви та оптимізуючи щоденне гоління.
У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.
1. Вийміть тримач бритвених головок. 2. Замініть використані бритвені головки новими. 3. Встановіть на місце тримач бритвених головок. 4. Щоб скинути налаштування бритви, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." понад 5 секунд.
5.0
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Andre
11/04/2019
Україна
Великолепные бритвенные головки!!!
Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Плюси
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH90/70 Głowice golące
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SH90/70 Głowice golące
У порівнянні з попередньою моделлю Philips