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Гарнітура Bluetooth

SHB1700/10
Загальна оцінка / 5
  • Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання
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    Гарнітура Bluetooth

    SHB1700/10
    Загальна оцінка / 5

    Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання

    Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Гарнітура Bluetooth

    Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання

    Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги

    Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання

    Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Гарнітура Bluetooth

    Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання

    Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги

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      Гарнітура Bluetooth

      Гарнітура Bluetooth

      Усього:

      Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання

      • Внутрішнього типу
      • Чорна

      Сумісність із Bluetooth HSP/HFP – універсальна

      Bluetooth – це технологія заміни кабелів. Bluetooth – це міжнародний стандарт, тому пристрої Bluetooth різних виробників можуть взаємодіяти, використовуючи спільні профілі Bluetooth. Профілі HSP (Handset Profile) та HFP (Handsfree Profile) потрібні для звичайної роботи гарнітури Bluetooth. Якщо мобільний телефон сумісний із HSP або HFP (як практично всі телефони із функцією Bluetooth), ця гарнітура працюватиме з ним. Словесний знак та логотипи Bluetooth є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків Koninklijke Philips Electronics N.V. ліцензовано.

      Бездротове керування викликами

      Керуйте викликами без використання мобільного телефону. Сюди належить прийом, відхилення викликів, голосовий набір та повторний набір. Мобільний телефон має підтримувати функції голосового та повторного набору.

      Bluetooth® Stereo (сумісність з A2DP)

      Цей пристрій Philips повністю підтримує профіль Bluetooth Stereo (A2DP). Сумісність із профілем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дозволяє цій гарнітурі отримувати стереомузику з будь-якого пристрою Bluetooth із підтримкою A2DP. Тому цю гарнітуру можна використовувати з будь-яким сумісним мобільним телефоном, ПК, адаптером Bluetooth, MP3-програвачем тощо з підтримкою A2DP.

      Чіткі виклики без відлуння

      Насолоджуйтеся чіткими викликами без відлуння завдяки високочутливому мікрофону та розумному акустичному дизайну гарнітури.

      Ергономічне кріплення-гачок

      Розмір ергономічних кріплень-гачків можна адаптувати до вух, що не лише підвищить комфорт, а й забезпечить надійну фіксацію. Крім того, кріплення-гачок можна адаптувати для носіння у лівому та правому вусі.

      Бездротові розмови в режимі "вільні руки" завдяки функції Bluetooth

      Користуватися мобільним телефоном без гарнітури може бути незручно та небезпечно. У багатьох місцях це також заборонено під час керування автомобілем. Дротова гарнітура "вільні руки" може спричинити проблеми з кабелями. Гарнітура Bluetooth заміняє кабель на ближній бездротовий зв’язок Bluetooth, тому Ваші руки залишаться вільними, а Ваша свобода переміщення не буде обмежена кабелями. Оскільки енергія, яка передається близько до голови, значно нижча, ніж енергія від мобільного телефону, технологія Bluetooth також зменшує ризик виникнення захворювань, пов’язаних із випромінюванням мобільних телефонів.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • "вільні руки"
        • гарнітура
        Версія Bluetooth
        4,0
        Максимальний діапазон
        до 10 м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        так
        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Переадресація викликів
        • Повторний набір останнього номера
        • Вимкнення мікрофона
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою
        • Голосова команда
        • Голосовий набір
        • Голосове сповіщення

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Акумуляторна
        так
        Живлення – гарнітура
        через USB-адаптер
        Час очікування
        до 220  годин(-и)
        Час розмови
        до 6  годин(-и)

      • Внутрішня коробка

        Код EAN
        87 12581 48026 4
        Кількість споживчих комплектів
        6
        Вага брутто
        0,5722  кг
        Висота
        11  см
        Довжина
        20,5  см
        Вага нетто
        0,21  кг
        Вага тари
        0,3622  кг
        Ширина
        19,5  см

      • Зовнішня коробка

        Код EAN
        87 12581 47992 3
        Кількість споживчих комплектів
        36
        Вага брутто
        3,992  кг
        Висота
        24  см
        Довжина
        60  см
        Вага нетто
        1,26  кг
        Вага тари
        2,732  кг
        Ширина
        22  см

      • Розміри упаковки

        Код EAN
        87 12581 47991 6
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глибина
        3,1  см
        Вага брутто
        0,078  кг
        Висота
        17,5  см
        Вага нетто
        0,035  кг
        Вага тари
        0,043  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        9,5  см

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Кріплення-гачок (додатково)
        • Короткий посібник
        • Кабель живлення USB

      • Розміри виробу

        Глибина
        3,1  см
        Висота
        5,5  см
        Вага
        0,018  кг
        Ширина
        1,6  см

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