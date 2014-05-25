Бездротові розмови в режимі "вільні руки" завдяки функції Bluetooth

Користуватися мобільним телефоном без гарнітури може бути незручно та небезпечно. У багатьох місцях це також заборонено під час керування автомобілем. Дротова гарнітура "вільні руки" може спричинити проблеми з кабелями. Гарнітура Bluetooth заміняє кабель на ближній бездротовий зв’язок Bluetooth, тому Ваші руки залишаться вільними, а Ваша свобода переміщення не буде обмежена кабелями. Оскільки енергія, яка передається близько до голови, значно нижча, ніж енергія від мобільного телефону, технологія Bluetooth також зменшує ризик виникнення захворювань, пов’язаних із випромінюванням мобільних телефонів.