Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання
Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання
Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги
Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання
Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чіткі розмови з 2 мікрофонами із системою шумопоглинання
Для розмов та музики, з голосовими сповіщеннями, голосовими командами та підтримкою кількох пристроїв Переглянути усі переваги
Гарнітура Bluetooth
Усього:
Bluetooth – це технологія заміни кабелів. Bluetooth – це міжнародний стандарт, тому пристрої Bluetooth різних виробників можуть взаємодіяти, використовуючи спільні профілі Bluetooth. Профілі HSP (Handset Profile) та HFP (Handsfree Profile) потрібні для звичайної роботи гарнітури Bluetooth. Якщо мобільний телефон сумісний із HSP або HFP (як практично всі телефони із функцією Bluetooth), ця гарнітура працюватиме з ним. Словесний знак та логотипи Bluetooth є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків Koninklijke Philips Electronics N.V. ліцензовано.
Керуйте викликами без використання мобільного телефону. Сюди належить прийом, відхилення викликів, голосовий набір та повторний набір. Мобільний телефон має підтримувати функції голосового та повторного набору.
Цей пристрій Philips повністю підтримує профіль Bluetooth Stereo (A2DP). Сумісність із профілем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) дозволяє цій гарнітурі отримувати стереомузику з будь-якого пристрою Bluetooth із підтримкою A2DP. Тому цю гарнітуру можна використовувати з будь-яким сумісним мобільним телефоном, ПК, адаптером Bluetooth, MP3-програвачем тощо з підтримкою A2DP.
Насолоджуйтеся чіткими викликами без відлуння завдяки високочутливому мікрофону та розумному акустичному дизайну гарнітури.
Розмір ергономічних кріплень-гачків можна адаптувати до вух, що не лише підвищить комфорт, а й забезпечить надійну фіксацію. Крім того, кріплення-гачок можна адаптувати для носіння у лівому та правому вусі.
Користуватися мобільним телефоном без гарнітури може бути незручно та небезпечно. У багатьох місцях це також заборонено під час керування автомобілем. Дротова гарнітура "вільні руки" може спричинити проблеми з кабелями. Гарнітура Bluetooth заміняє кабель на ближній бездротовий зв’язок Bluetooth, тому Ваші руки залишаться вільними, а Ваша свобода переміщення не буде обмежена кабелями. Оскільки енергія, яка передається близько до голови, значно нижча, ніж енергія від мобільного телефону, технологія Bluetooth також зменшує ризик виникнення захворювань, пов’язаних із випромінюванням мобільних телефонів.
Під'єднання
Зручність
Потужність
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Аксесуари
Розміри виробу