Стереогарнітура Bluetooth
Бездротові потужні низькі частоти
Бездротові навушники Philips SHB3060 зі з’єднанням Bluetooth створено на основі навушників для ді-джеїв та для митців-початківців. Насолоджуйтеся музикою годинами або з легкістю відповідайте на виклики завдяки розумній, портативній та складаній конструкції.
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Стереогарнітура Bluetooth
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Стереогарнітура Bluetooth
Бездротові потужні низькі частоти 32-мм динаміки/закритого типу Накладна 32-мм високоінтенсивні динаміки забезпечують чіткі та потужні низькі частоти
32-мм високопотужні динаміки забезпечують чіткі та потужні низькі частоти.
Технологія Bluetooth для свободи та зручності без дротів
З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.
Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію
Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію, блокуючи навколишні шуми.
Конструкція для плаского складання для легкого зберігання у дорозі
Ці навушники, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання.
М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування
М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування і комфорту.
Бездротове керування та задоволення від музики і викликів
Просто з’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.
Регульовані амбушури та дуга на голову підходять усім
Регульовані амбушури та дуга на голову підлаштовуються відповідно до голови.
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Звук
Акустична система
Закрита Частотний діапазон
10–22 000 Гц Діаметр динаміків
32 мм Опір
24 Ом Тип магніту
Неодимовий Максимальна вхідна потужність
30 мВт Чутливість
106 дБ
Під'єднання
Профілі Bluetooth Максимальний діапазон
До 15 м
м
Зовнішня коробка
Довжина
21
см Кількість споживчих комплектів
3 Довжина
8.3
дюймів Ширина
17
см Вага брутто
0.91
кг Висота
25.5
см Код GTIN
1 69 25970 70346 5 Ширина
6.7
дюймів Висота
10.0
дюймів Вага нетто
0.423
кг Вага брутто
2.006
фнт. Вага нетто
0.933
фнт. Вага тари
0.487
кг Вага тари
1.074
фнт.
Зручність
Керування викликами
Відповідь на виклик/завершення виклику
Відхилення виклику
Вимкнення мікрофона
Утримування виклику
Перемикання між викликом та музикою
Перемикання між 2 викликами Регулятор гучності
Так
Потужність
Тип батареї
Літій-полімерна Тривалість відтворення музики
11*
годин(-и) Час очікування
200* год. Час розмови
11* год.
Розміри упаковки
Висота
22
см Тип упаковки
Картон Тип розміщення на полиці
Обидва Ширина
19.5
см Глибина
5
см Висота
8.7
дюймів Кількість виробів
1 Код EAN
69 25970 70346 8 Ширина
7.7
дюймів Вага брутто
0.242
кг Глибина
2.0
дюймів Вага нетто
0.141
кг Вага брутто
0.534
фнт. Вага нетто
0.311
фнт. Вага тари
0.101
кг Вага тари
0.223
фнт.
Розміри виробу
Висота
16
см Ширина
15.5
см Глибина
7
см Ширина
6.1
дюймів Висота
6.3
дюймів Глибина
2.8
дюймів Вага
0.141
кг Вага
0.311
фнт.
Аксесуари
Короткий посібник
У комплекті USB-кабель
У комплекті для заряджання
Конструкція
Колір
Білий
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