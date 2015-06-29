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    • Бездротові потужні низькі частоти Бездротові потужні низькі частоти Бездротові потужні низькі частоти
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      Стереогарнітура Bluetooth

      SHB3060WT/00

      Бездротові потужні низькі частоти

      Бездротові навушники Philips SHB3060 зі з’єднанням Bluetooth створено на основі навушників для ді-джеїв та для митців-початківців. Насолоджуйтеся музикою годинами або з легкістю відповідайте на виклики завдяки розумній, портативній та складаній конструкції.

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      Стереогарнітура Bluetooth

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      Стереогарнітура Bluetooth
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      Стереогарнітура Bluetooth

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      Бездротові потужні низькі частоти

      • 32-мм динаміки/закритого типу
      • Накладна
      32-мм високоінтенсивні динаміки забезпечують чіткі та потужні низькі частоти

      32-мм високоінтенсивні динаміки забезпечують чіткі та потужні низькі частоти

      32-мм високопотужні динаміки забезпечують чіткі та потужні низькі частоти.

      Технологія Bluetooth для свободи та зручності без дротів

      Технологія Bluetooth для свободи та зручності без дротів

      З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики.

      Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

      Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію

      Акустика закритого типу забезпечує чудову звукоізоляцію, блокуючи навколишні шуми.

      Конструкція для плаского складання для легкого зберігання у дорозі

      Конструкція для плаского складання для легкого зберігання у дорозі

      Ці навушники, виготовлені для найкращого прослуховування у дорозі, можна складати для ідеальної портативності та легкого зберігання.

      М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування

      М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування

      М’які дихаючі амбушури для тривалого прослуховування і комфорту.

      Бездротове керування та задоволення від музики і викликів

      Бездротове керування та задоволення від музики і викликів

      Просто з’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

      Регульовані амбушури та дуга на голову підходять усім

      Регульовані амбушури та дуга на голову підлаштовуються відповідно до голови.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        10–22 000 Гц
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Опір
        24 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        30 мВт
        Чутливість
        106 дБ

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Максимальний діапазон
        До 15 м  м

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        21  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        8.3  дюймів
        Ширина
        17  см
        Вага брутто
        0.91  кг
        Висота
        25.5  см
        Код GTIN
        1 69 25970 70346 5
        Ширина
        6.7  дюймів
        Висота
        10.0  дюймів
        Вага нетто
        0.423  кг
        Вага брутто
        2.006  фнт.
        Вага нетто
        0.933  фнт.
        Вага тари
        0.487  кг
        Вага тари
        1.074  фнт.

      • Зручність

        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Вимкнення мікрофона
        • Утримування виклику
        • Перемикання між викликом та музикою
        • Перемикання між 2 викликами
        Регулятор гучності
        Так

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Тривалість відтворення музики
        11*  годин(-и)
        Час очікування
        200* год.
        Час розмови
        11* год.

      • Розміри упаковки

        Висота
        22  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        19.5  см
        Глибина
        5  см
        Висота
        8.7  дюймів
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        69 25970 70346 8
        Ширина
        7.7  дюймів
        Вага брутто
        0.242  кг
        Глибина
        2.0  дюймів
        Вага нетто
        0.141  кг
        Вага брутто
        0.534  фнт.
        Вага нетто
        0.311  фнт.
        Вага тари
        0.101  кг
        Вага тари
        0.223  фнт.

      • Розміри виробу

        Висота
        16  см
        Ширина
        15.5  см
        Глибина
        7  см
        Ширина
        6.1  дюймів
        Висота
        6.3  дюймів
        Глибина
        2.8  дюймів
        Вага
        0.141  кг
        Вага
        0.311  фнт.

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        У комплекті
        USB-кабель
        У комплекті для заряджання

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      Badge-D2C

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