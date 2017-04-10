  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Умови пошуку

UK
RU
1

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB4205BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук. Надзвичайно легкі. Потужний звук.
    -{discount-value}

    Бездротові навушники Bluetooth®

    SHB4205BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Бездротові навушники Bluetooth®

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Бездротові навушники Bluetooth®

    Надзвичайно легкі. Потужний звук.

    Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    Дивитись усі. Вкладиші – навушники-вкладиші

      Додати аксесуари

      Бездротові навушники Bluetooth®

      Бездротові навушники Bluetooth®

      Усього:

      Надзвичайно легкі. Потужний звук.

      Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

      • 12,2-мм динаміки/відкритого типу
      • Вкладиші
      Трубка для басів для насичених низьких частот

      Трубка для басів для насичених низьких частот

      Інноваційні трубки для басів у навушниках-вкладишах збільшують потік повітря для глибоких, насичених низьких частот.

      Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

      Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

      Високопотужні 12,2-мм динаміки налаштовано для відтворення чіткого звуку.

      Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

      Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

      Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

      Легка й тонка шийна дуга для стійкого носіння

      Легка й тонка шийна дуга для стійкого носіння

      Надтонка шийна дуга підійде для кожного. Така легка, що Ви забудете про неї.

      Стильні глянцеві елементи металік

      Стильні глянцеві елементи металік

      Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.

      Не пропустіть жодного виклику завдяки режиму вібрації

      Не пропустіть жодного виклику завдяки режиму вібрації

      Шийна дуга вібрує, коли Вам телефонують, тому Ви не пропустите жодного виклику.

      Ергономічні навушники-вкладиші для природної фіксації

      Ергономічні навушники-вкладиші для природної фіксації

      Навушники Hyprlite такі тонкі, що майже невідчутні у вухах, – вони відтворюють музику, а Ви не відчуваєте їхньої ваги.

      Акумуляторна батарея забезпечує до 7 годин відтворення

      Ресурсу пристрою вистачить для 7-годинного відтворення музики протягом цілого дня.

      Підтримка Bluetooth версії 4.1 та HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Аксесуари

        USB-кабель
        Так

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        4,1
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Вимкнення мікрофона
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Тривалість відтворення музики
        7*  год.
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        120* год.
        Час розмови
        7* год.

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Мембрана
        ПЕТ
        Частотний діапазон
        9–21 000 Гц
        Опір
        32 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        30 мВт
        Чутливість
        105  дБ
        Діаметр динаміків
        12,2 мм

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        0,418  кг
        Код GTIN
        1 69 51613 99154 8
        Висота
        20,8  см
        Довжина
        20,5  см
        Вага нетто
        0,114  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,304  кг
        Ширина
        9,5  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Код EAN
        69 51613 99154 1
        Вага брутто
        0,107  кг
        Висота
        17,5  см
        Вага нетто
        0,038  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,069  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        18,5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        1,5  см
        Висота
        17,5  см
        Вага
        0,038  кг
        Ширина
        13,5  см

      • Внутрішня коробка

        Код GTIN
        2 69 51613 99154 5
        Кількість споживчих комплектів
        3

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          Оцініть цей продукт першим

          • Фактичні результати можуть відрізнятися

          Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
          на обраний асортимент продуктів Philips

          Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

          Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

          Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

          Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

          *
          Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!
          Що це означає?

          Зарєструйтесь в MyPhilips

          Ексклюзивні пропозиції

          Розширену гарантію на обрані продукти

          Корисні поради

          Зареєструватися

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

          Я розумію

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.