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Усі серії

  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.

Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB4205BK/00

4.5
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах.
Переглянути всі переваги

Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

Надзвичайно легкі. Потужний звук.

  • 12,2-мм динаміки/відкритого типу

  • Вкладиші

Трубка для басів для насичених низьких частот

Трубка для басів для насичених низьких частот

Інноваційні трубки для басів у навушниках-вкладишах збільшують потік повітря для глибоких, насичених низьких частот.

Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

Високопотужні динаміки забезпечують чіткий звук

Високопотужні 12,2-мм динаміки налаштовано для відтворення чіткого звуку.

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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