Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Відчуйте свободу завдяки легкій вазі. Позбудьтеся дротів, які тримають Вас. Бездротові навушники з шийною дугою Philips Flite Hyprlite такі тонкі й легкі, що Ви не відчуєте їх у вухах. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники Bluetooth®
Усього:
Інноваційні трубки для басів у навушниках-вкладишах збільшують потік повітря для глибоких, насичених низьких частот.
Високопотужні 12,2-мм динаміки налаштовано для відтворення чіткого звуку.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
Надтонка шийна дуга підійде для кожного. Така легка, що Ви забудете про неї.
Стильна конструкція зі свіжими, сучасними глянцевими елементами.
Шийна дуга вібрує, коли Вам телефонують, тому Ви не пропустите жодного виклику.
Навушники Hyprlite такі тонкі, що майже невідчутні у вухах, – вони відтворюють музику, а Ви не відчуваєте їхньої ваги.
Ресурсу пристрою вистачить для 7-годинного відтворення музики протягом цілого дня.
З’єднайте розумний пристрій у пару з навушниками за допомогою Bluetooth і насолоджуйтеся свободою та чіткою музикою і викликами без дротів.
Конструкція
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Потужність
Звук
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
Внутрішня коробка