Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SHB4385BK/00
8,2-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
6 + 6 годин відтворення
Надійна посадка
Доступні 3 розміри силіконових втулок для кращого, зручного носіння.
Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики. Під’єднавши пристрій до зарядного футляра, Ви отримаєте додаткові 6 годин відтворення.
Навушники BASS+ мають 8,2-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Фактичні результати можуть відрізнятися