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  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+
  • Відчуйте це. BASS+

Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB4385BK/00

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Відчуйте це. BASS+
Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації.
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Відчуйте це. BASS+

  • 8,2-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

  • 6 + 6 годин відтворення

  • Надійна посадка

Втулки 3 розмірів для зручного носіння

Втулки 3 розмірів для зручного носіння

Доступні 3 розміри силіконових втулок для кращого, зручного носіння.

Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики. Під’єднавши пристрій до зарядного футляра, Ви отримаєте додаткові 6 годин відтворення.

8,2-мм динаміки

8,2-мм динаміки

Навушники BASS+ мають 8,2-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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