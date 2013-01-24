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Відчуйте це. BASS+
Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги
Відчуйте це. BASS+
Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відчуйте це. BASS+
Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники Bluetooth®
Ціна магазину Philips
Усього:
Доступні 3 розміри силіконових втулок для кращого, зручного носіння.
Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики. Під’єднавши пристрій до зарядного футляра, Ви отримаєте додаткові 6 годин відтворення.
Навушники BASS+ мають 8,2-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.
Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.
Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.
Контроль одним натисненням. Натиснувши один, два чи три рази, можна ввімкнути різні функції у різних режимах для легкого контролю під час відтворення музики чи здійснення виклику.
Легкий, компактний зарядний футляр має зручний ремінець для під’єднання до сумки та звільнення рук.
Зручні виклики в режимі "вільні руки" завдяки мікрофону та Bluetooth® 4.1
Використовуючи акустичну конструкцію закритого типу, навушники BASS+ блокують проникнення навколишніх шумів і утримують звуки музики для глибшого проникнення у музику.
Навушники BASS+ True Wireless, створені для оптимальної фіксації, мають стабілізатор для надійної фіксації.
Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка