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    Бездротові навушники Bluetooth®

    SHB4385BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+
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      Бездротові навушники Bluetooth®

      SHB4385BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте це. BASS+

      Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Бездротові навушники Bluetooth®

      Відчуйте це. BASS+

      Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги

      Відчуйте це. BASS+

      Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Бездротові навушники Bluetooth®

      Відчуйте це. BASS+

      Бездротові навушники Philips BASS+ True Wireless відтворюють потужні низькі частоти з абсолютною свободою. Живіть вільно завдяки надійному підключенню та подовженому ресурсу батареї, а також компактному зарядному футляру. Навушники мають стабілізатор для надійної фіксації. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники Bluetooth®

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Відчуйте це. BASS+

        • 8,2-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        • 6 + 6 годин відтворення
        • Надійна посадка
        Втулки 3 розмірів для зручного носіння

        Втулки 3 розмірів для зручного носіння

        Доступні 3 розміри силіконових втулок для кращого, зручного носіння.

        Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

        Акумуляторна батарея забезпечує до 6 годин відтворення

        Ресурсу пристрою вистачить для 6-годинного відтворення музики. Під’єднавши пристрій до зарядного футляра, Ви отримаєте додаткові 6 годин відтворення.

        8,2-мм динаміки

        8,2-мм динаміки

        Навушники BASS+ мають 8,2-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.

        Бездротова технологія Bluetooth

        Бездротова технологія Bluetooth

        Легко з’єднуйте навушники у пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення музики.

        Керування викликами, музикою та гучністю

        Керування викликами, музикою та гучністю

        Контроль одним натисненням. Натиснувши один, два чи три рази, можна ввімкнути різні функції у різних режимах для легкого контролю під час відтворення музики чи здійснення виклику.

        Компактний зарядний футляр із ремінцем

        Компактний зарядний футляр із ремінцем

        Легкий, компактний зарядний футляр має зручний ремінець для під’єднання до сумки та звільнення рук.

        Зручні виклики в режимі "вільні руки"

        Зручні виклики в режимі "вільні руки"

        Зручні виклики в режимі "вільні руки" завдяки мікрофону та Bluetooth® 4.1

        Чудова ізоляція шумів

        Чудова ізоляція шумів

        Використовуючи акустичну конструкцію закритого типу, навушники BASS+ блокують проникнення навколишніх шумів і утримують звуки музики для глибшого проникнення у музику.

        Стабілізатор для надійної фіксації

        Стабілізатор для надійної фіксації

        Навушники BASS+ True Wireless, створені для оптимальної фіксації, мають стабілізатор для надійної фіксації.

        Кабель живлення USB

        Кабель живлення USB

        Зарядний USB-кабель із комплекту дозволяє легко заряджати навушники за потреби.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          8,2 мм
          Частотний діапазон
          9–21 000 Гц
          Чутливість
          107  дБ
          Мембрана
          ПЕТ

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          4,1
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Так
          Зарядний футляр
          Так
          Втулки
          3 розміри

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Час очікування
          50 год.
          Час розмови
          6 год.
          Тривалість відтворення музики
          6  год.

        • Розміри виробу

          Висота
          9,95  см
          Ширина
          4,85  см
          Глибина
          4,85  см
          Вага
          0,091  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17,4  см
          Ширина
          9,65  см
          Глибина
          5,25  см
          Вага брутто
          0,165  кг
          Вага нетто
          0,111  кг
          Вага тари
          0,054  кг
          Код EAN
          69 51613 98155 9

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          17  см
          Ширина
          10,8  см
          Висота
          19  см
          Вага брутто
          0,61  кг
          Вага тари
          0,277  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 98155 6
          Вага нетто
          0,333  кг

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