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Більше не доступний
SHB4405WT/00
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Пласке складання
Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.
Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.
М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Плюси
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Мінуси
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Перевірений покупець
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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