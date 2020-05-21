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Усі серії

  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.
  • Надзвичайно легкі. Потужний звук.

Більше не доступний

FliteБездротові навушники Bluetooth®

SHB4405WT/00

5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Надзвичайно легкі. Потужний звук.
Бездротові навушники Philips Flite Ultrlite неймовірно легкі та вражаюче потужні. Позбудьтеся дротів, які стримують Вас. Ці навушники тонкі й компактні з можливістю плаского складання, тому ідеально підходять для мандрівок.
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Навушники, які кидають виклик земному тяжінню

Надзвичайно легкі. Потужний звук.

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Пласке складання

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм динаміки для чіткого звуку

Високопотужні 32-мм нахилені динаміки забезпечують чіткий звук та глибокі, насичені низькі частоти.

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати/призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння

М’які амбушури та нахилені динаміки ідеально підходять для тривалого комфортного носіння.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Плюси

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Мінуси

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Перевірений покупець

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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