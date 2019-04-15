Słuchawki są super... kiedy działają... największy ich plus, że nie są to słuchawki kanałowe. Pierwsze zakupione w 06/2017 zepsuły się w 02/2018 - diagnoza: "przerwany przewód wewnętrzny (brak uszkodzeń zewnętrznych)", wymiana na nowe, które... zepsuły się w 05/2018 - w pewnym momencie straciły połączenie bluetooth i odmówiły współpracy, nie włączają się nawet po pełnym naładowaniu. Co ciekawe wskaźnik ładowania działa. Gdybym miał ocenić jakościowo - SYF! Te drugie posiadały dodatkową wadę - bezustanny szum - nawet przy braku sygnału z telefonu. Nie przeszkadzało to zbytnio w używaniu słuchawek na zewnątrz, ale w domu, zwłaszcza wieczorem, nie nadawały się do użytku - słyszałem ciągły szum i coś w rodzaju sprzężenia. Z wyglądu w porządku... ale tylko wtedy kiedy działają... tym razem reklamacja będzie się wiązała z żądaniem zwrotu pieniędzy - nie chcę takiego sprzętu. Choć na początku wydawały się naprawdę warte uwagi.