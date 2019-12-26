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Чіткий бездротовий звук
Philips SHB6250 зі стильним тонкою, надзвичайно портативною та складаною конструкцією, а також з’єднанням Bluetooth, є неперевершеними дорожніми навушниками. Насолоджуйтеся чудовими насиченими басами та вдосконаленою чіткістю без сплутування кабелів.
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Найновіші навушники Philips Bluetooth, сумісні із Siri та Google Now, значно полегшують використання віртуального помічника. Щоб увімкнути Siri на iPhone або Google Now на пристроях Android, потрібно лише натиснути кнопку на вушній оболонці.
Навушники мають ергономічну конструкцію для ідеальної фіксації завдяки регульованим амбушурам та дузі на голову для справжнього комфорту та безпеки в дорозі.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
KAKOR
26/12/2019
Polska
Перевірений покупець
Doskonały dżwięk, lekka, łatwa obsługa i transport
Słuchawki dla każdego kto ceni jakość wykonania, funkcjonalność i niezawodność. Konstrukcja ułatwia dopasowanie do głowy a mała waga sprawia że nie czuje się faktu ich założenia. Możliwość złożenia ułatwia transport.
Плюси
Doskonały dżwięk, lekka waga, możliwość złożenia.
Мінуси
Brak ładowarki i informacji o parametrach jakie powinna spełniać. Dołączony kabel USB na za małą długość a zakończenie inne niż w typowych ładowarkach telefonów komórkowych. Nie wystarczająca długość pracy baterii.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones
Дата використання 2019-11-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones
Дата використання 2019-11-26
Фактичні результати можуть відрізнятися