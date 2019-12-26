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Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB6250/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Чіткий бездротовий звук

Philips SHB6250 зі стильним тонкою, надзвичайно портативною та складаною конструкцією, а також з’єднанням Bluetooth, є неперевершеними дорожніми навушниками. Насолоджуйтеся чудовими насиченими басами та вдосконаленою чіткістю без сплутування кабелів.

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Чіткий бездротовий звук

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

40-мм неодимові динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

40-мм неодимові динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

Активація Siri та Google Now натисненням кнопки на вушній оболонці

Найновіші навушники Philips Bluetooth, сумісні із Siri та Google Now, значно полегшують використання віртуального помічника. Щоб увімкнути Siri на iPhone або Google Now на пристроях Android, потрібно лише натиснути кнопку на вушній оболонці.

Регульовані амбушури та дуга на голову для ідеальної фіксації

Регульовані амбушури та дуга на голову для ідеальної фіксації

Навушники мають ергономічну конструкцію для ідеальної фіксації завдяки регульованим амбушурам та дузі на голову для справжнього комфорту та безпеки в дорозі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/12/2019

Polska

Polska

Перевірений покупець

Doskonały dżwięk, lekka, łatwa obsługa i transport

Słuchawki dla każdego kto ceni jakość wykonania, funkcjonalność i niezawodność. Konstrukcja ułatwia dopasowanie do głowy a mała waga sprawia że nie czuje się faktu ich założenia. Możliwość złożenia ułatwia transport.

Плюси

Doskonały dżwięk, lekka waga, możliwość złożenia.

Мінуси

Brak ładowarki i informacji o parametrach jakie powinna spełniać. Dołączony kabel USB na za małą długość a zakończenie inne niż w typowych ładowarkach telefonów komórkowych. Nie wystarczająca długość pracy baterii.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones

Дата використання 2019-11-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones

Дата використання 2019-11-26

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  1. Фактичні результати можуть відрізнятися