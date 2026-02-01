Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
SHB7250WT/00
Звук високої чіткості
Навушники Philips SHB7250 зі з’єднанням Bluetooth дозволяють забути про кабелі і насолоджуватися насиченими низькими частотами та бездоганною чіткістю. Легко перемикайте між музикою та викликами й насолоджуйтеся комфортом у дорозі завдяки м’яким амбушурам.
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Найновіші навушники Philips Bluetooth, сумісні із Siri та Google Now, значно полегшують використання віртуального помічника. Щоб увімкнути Siri на iPhone або Google Now на пристроях Android, потрібно лише натиснути кнопку на вушній оболонці.
Пристрій автоматично вмикається та зручно з’єднується одним дотиком завдяки технології NFC. Це дозволяє під’єднати навушники Bluetooth до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.
З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики. Музика не повинна зупинятися, навіть якщо батареї розряджаються. Просто підключіть кабель і продовжуйте відтворення.
Відгуки
Фактичні результати можуть відрізнятися
У разі використання кабелю для навушників з комплекту