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Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB7250WT/00

Звук високої чіткості

Навушники Philips SHB7250 зі з’єднанням Bluetooth дозволяють забути про кабелі і насолоджуватися насиченими низькими частотами та бездоганною чіткістю. Легко перемикайте між музикою та викликами й насолоджуйтеся комфортом у дорозі завдяки м’яким амбушурам.

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із цифровим підсиленням низьких частот

Звук високої чіткості

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

Активація Siri та Google Now натисненням кнопки на вушній оболонці

Найновіші навушники Philips Bluetooth, сумісні із Siri та Google Now, значно полегшують використання віртуального помічника. Щоб увімкнути Siri на iPhone або Google Now на пристроях Android, потрібно лише натиснути кнопку на вушній оболонці.

Легке з’єднання у пару NFC одним дотиком

Легке з’єднання у пару NFC одним дотиком

Пристрій автоматично вмикається та зручно з’єднується одним дотиком завдяки технології NFC. Це дозволяє під’єднати навушники Bluetooth до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.

Технологія Bluetooth для свободи та зручності без дротів

Технологія Bluetooth для свободи та зручності без дротів

З’єднайте навушники в пару з будь-яким пристроєм Bluetooth для бездротового відтворення чіткої музики. Музика не повинна зупинятися, навіть якщо батареї розряджаються. Просто підключіть кабель і продовжуйте відтворення.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Фактичні результати можуть відрізнятися

  2. У разі використання кабелю для навушників з комплекту