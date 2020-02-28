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Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB7250/00

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Звук високої чіткості

Навушники Philips SHB7250 зі з’єднанням Bluetooth дозволяють забути про кабелі і насолоджуватися насиченими низькими частотами та бездоганною чіткістю. Легко перемикайте між музикою та викликами й насолоджуйтеся комфортом у дорозі завдяки м’яким амбушурам.

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із цифровим підсиленням низьких частот

Звук високої чіткості

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Ці навушники відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності.

Легке з’єднання у пару NFC одним дотиком

Легке з’єднання у пару NFC одним дотиком

Пристрій автоматично вмикається та зручно з’єднується одним дотиком завдяки технології NFC. Це дозволяє під’єднати навушники Bluetooth до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.

Конструкція закритого типу для покращеної ізоляції звуку

Конструкція закритого типу для покращеної ізоляції звуку

Конструкція закритого типу ізолює музику від зовнішніх звуків, дозволяючи насолоджуватися дрібними деталями та насиченими басами оригінального запису.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/02/2020

Україна

Україна

работают безотказно

слабоват звук НО очень удобные время заряда довольно продолжительное за свою цену отличный экземпляр

Плюси

работают безотказно удобные

Мінуси

слабоват звук

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

Дата використання 2019-02-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

Дата використання 2019-02-27

24/12/2017

Україна

Україна

Замечательные наушники в своём ценовом сегменте

Звук ровный, насыщенный, сочные басы и средние частоты, высокие не режут слух.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®

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Примітки

  1. Фактичні результати можуть відрізнятися

  2. У разі використання кабелю для навушників з комплекту