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Більше не доступний
Звук високої чіткості
Навушники Philips SHB7250 зі з’єднанням Bluetooth дозволяють забути про кабелі і насолоджуватися насиченими низькими частотами та бездоганною чіткістю. Легко перемикайте між музикою та викликами й насолоджуйтеся комфортом у дорозі завдяки м’яким амбушурам.
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Ці навушники відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності.
Пристрій автоматично вмикається та зручно з’єднується одним дотиком завдяки технології NFC. Це дозволяє під’єднати навушники Bluetooth до будь-якого пристрою із підтримкою функції Bluetooth лише одним натисненням.
Конструкція закритого типу ізолює музику від зовнішніх звуків, дозволяючи насолоджуватися дрібними деталями та насиченими басами оригінального запису.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
28/02/2020
Україна
работают безотказно
слабоват звук НО очень удобные время заряда довольно продолжительное за свою цену отличный экземпляр
Плюси
работают безотказно удобные
Мінуси
слабоват звук
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Дата використання 2019-02-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Дата використання 2019-02-27
Stellar
24/12/2017
Україна
Замечательные наушники в своём ценовом сегменте
Звук ровный, насыщенный, сочные басы и средние частоты, высокие не режут слух.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHB7250 Бездротові навушники Bluetooth®
Фактичні результати можуть відрізнятися
У разі використання кабелю для навушників з комплекту