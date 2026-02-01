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Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

SHB9250WT/00

Звук високої чіткості

Навушники Philips SHB9250 зі з’єднанням Bluetooth дозволяють забути про кабелі і насолоджуватися насиченими низькими частотами та бездоганною чіткістю. Легко перемикайте між музикою та викликами й насолоджуйтеся комфортом у дорозі завдяки м’яким амбушурам.

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із цифровим підсиленням низьких частот

Звук високої чіткості

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

40-мм неодимові динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

Підсилення низьких частот одним дотиком для насичених динамічних басів

Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Ці навушники відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Фактичні результати можуть відрізнятися

  2. У разі використання кабелю для навушників з комплекту