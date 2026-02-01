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Більше не доступний
SHB9250/00
Звук високої чіткості
Навушники Philips SHB9250 зі з’єднанням Bluetooth дозволяють забути про кабелі і насолоджуватися насиченими низькими частотами та бездоганною чіткістю. Легко перемикайте між музикою та викликами й насолоджуйтеся комфортом у дорозі завдяки м’яким амбушурам.
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Функція багатоточковості дозволяє з’єднати навушники Philips Bluetooth із двома пристроями із підтримкою функції Bluetooth одночасно. Просто з’єднайте в пару два пристрої і насолоджуйтеся відео та музикою, без жодних проблем приймаючи виклики.
Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Ці навушники відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності.
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Фактичні результати можуть відрізнятися
У разі використання кабелю для навушників з комплекту