Бездротова ІЧ технологія
Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова ІЧ технологія
Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги
Бездротова ІЧ технологія
Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова ІЧ технологія
Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники hi-fi
Усього:
Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.
Використання високочастотної модуляції для передачі гарантує чіткий прийом.
Ця розумна електронна плата автоматично налаштовує відповідний рівень вхідного аудіосигналу, запобігаючи спотворенню і гарантуючи приємне прослуховування.
Бездротова передача ІЧ сигналів забезпечує свободу руху і дозволяє звільнитися від кабелів.
Набір навушників має пристосування для заряджання батарей.
Звук
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки