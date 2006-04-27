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Бездротові навушники hi-fi

SHC2000/00
Загальна оцінка / 5
  • Бездротова ІЧ технологія Бездротова ІЧ технологія Бездротова ІЧ технологія
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    Бездротові навушники hi-fi

    SHC2000/00
    Загальна оцінка / 5

    Бездротова ІЧ технологія

    Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Бездротові навушники hi-fi

    Бездротова ІЧ технологія

    Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги

    Бездротова ІЧ технологія

    Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Бездротові навушники hi-fi

    Бездротова ІЧ технологія

    Ці повнорозмірні інфрачервоні бездротові навушники з акумуляторним живленням поєднують у собі якість та зручність для перегляду телевізора чи прослуховування музики вдома. Переглянути усі переваги

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      Бездротові навушники hi-fi

      Бездротові навушники hi-fi

      Усього:

      Бездротова ІЧ технологія

      Для телевізора

      • Регулювання для зручності
      • Передача інфрачервоних сигналів

      Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання.

      Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

      Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання забезпечує комфортне прилягання

      Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.

      Високочастотна модуляція забезпечує чіткий прийом

      Використання високочастотної модуляції для передачі гарантує чіткий прийом.

      Функція автоматичного регулювання рівня запобігає спотворенню вхідних сигналів

      Ця розумна електронна плата автоматично налаштовує відповідний рівень вхідного аудіосигналу, запобігаючи спотворенню і гарантуючи приємне прослуховування.

      Бездротова передача ІЧ сигналів забезпечує свободу руху

      Бездротова передача ІЧ сигналів забезпечує свободу руху і дозволяє звільнитися від кабелів.

      Зменшення витрат завдяки використанню акумуляторних батарей

      Набір навушників має пристосування для заряджання батарей.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        закрита
        Тип магніту
        Ферит
        Частотна характеристика
        18–20 000  Гц
        Чутливість
        108  дБ
        Діаметр динаміків
        32  мм

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Робочий діапазон
        7  м
        Діапазон несучих частот
        2,3 (Л) – 2,8 (П)  МГц
        Розділення каналів
        > 30  дБ
        Модуляція
        FM

      • Зручність

        Час роботи
        +/- 15 годин

      • Потужність

        Живлення – навушники
        2 x 1,5 В NiMH R03/AAA
        Живлення – передавач
        Адаптер змінного/постійного струму 12 В/200 мА

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        5,0852  кг
        Висота
        24,2  см
        Довжина
        42,9  см
        Вага нетто
        3,666  кг
        Вага тари
        1,4192  кг
        Ширина
        30,6  см

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        11,0365  кг
        Висота
        51,5  см
        Довжина
        44,5  см
        Вага нетто
        7,332  кг
        Вага тари
        3,7045  кг
        Ширина
        32,3  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        22,5  см
        Вага брутто
        0,7867  кг
        Висота
        10  см
        Вага нетто
        0,611  кг
        Вага тари
        0,1757  кг
        Ширина
        20,7  см

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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