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SHC2000 Wireless Headphone

SHC2000/55

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання.

Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання забезпечує комфортне прилягання

Внутрішня дуга на голову цих навушників Philips легко прилягає відповідно до голови. Механізм налаштовується автоматично для комфортного носіння.

Високочастотна модуляція забезпечує чіткий прийом

Використання високочастотної модуляції для передачі гарантує чіткий прийом.

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone

25/09/2012

Polska

Polska

pozytywna

Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC2000 Wireless Headphone

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