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Більше не доступний

Бездротові навушники HiFi

SHC5100/10

3.9

| (18) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

Бездротова свобода

Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите.

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Бездротові навушники з акумуляторним живленням

Бездротова свобода

  • Накладні

Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання

Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.

32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

Бездротова FM-передача для свободи руху

Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

18

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

2

22/04/2020

Polska

Polska

Super do oglądania TV

Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Дата використання 2020-03-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Дата використання 2020-03-22

05/03/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre akumulatorki.

Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone

15/08/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Polecam

Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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