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    Бездротові навушники HiFi

    SHC5100/10
    Загальна оцінка / 5
    • Бездротова свобода Бездротова свобода Бездротова свобода
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      Бездротові навушники HiFi

      SHC5100/10
      Загальна оцінка / 5

      Бездротова свобода

      Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники HiFi

      Бездротова свобода

      Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги

      Бездротова свобода

      Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бездротові навушники HiFi

      Бездротова свобода

      Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники HiFi

        Ціна магазину Philips

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        Бездротові навушники з акумуляторним живленням

        • Накладні

        32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

        32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

        Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання

        Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.

        Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання

        Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

        Бездротова FM-передача для свободи руху

        Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.

        Можна перезаряджати повністю

        Навушники створено для використання з акумуляторними батареями. Можна не хвилюватися за витрати на багаторазове використання.

        Виберіть один із 2 каналів, щоб мінімізувати перешкоди

        Завдяки двом каналам передачі Ваше прослуховування захищено, оскільки можна легко перейти до каналу з найкращим прийомом сигналу.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Чутливість
          100 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Опір
          24  Ом

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Розділення каналів
          > 30 дБ
          Частота контрольного сигналу
          19  кГц
          Робочий діапазон
          100 м
          Діапазон несучих частот
          863,0–865,0 МГц
          Модуляція
          FM
          Кількість каналів
          2

        • Зручність

          Індикація заряду батареї
          Так
          Режим Double PLL (фазове автоналаштування частоти)
          Так
          Час роботи
          Прибл. 10 годин
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Потужність

          Живлення – навушники
          2 x 1,5 В NiMH R03/AAA
          Живлення – передавач
          Адаптер змінного/постійного струму 8 В/200 мА

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          2,86  кг
          Вага нетто
          1,254  кг
          Вага тари
          1,606  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Висота
          32,5  см
          Довжина
          32,5  см
          Ширина
          26  см
          Код GTIN
          1 69 23410 70493 5

        • Розміри упаковки

          Глибина
          10  см
          Вага брутто
          0,752  кг
          Висота
          32  см
          Вага нетто
          0,418  кг
          Вага тари
          0,334  кг
          Ширина
          24  см
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Дисплей
          Код EAN
          69 23410 70493 8
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Розміри виробу

          Глибина
          8,5  см
          Висота
          22  см
          Вага
          0,178  кг
          Ширина
          19,5  см

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї
        • Адаптер живлення

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        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

        Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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