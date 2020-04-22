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Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите.
Накладні
Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.
32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.
3.9
з 5
18
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
22/04/2020
Polska
Super do oglądania TV
Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Дата використання 2020-03-22
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Дата використання 2020-03-22
Kryzys10
05/03/2018
Polska
Bardzo dobre akumulatorki.
Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone
JanekB
15/08/2017
Polska
Перевірений покупець
Polecam
Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5100 Wireless HiFi Headphone