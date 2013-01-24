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Бездротова свобода
Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода
Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги
Бездротова свобода
Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода
Більше жодних турбот із кабелями; насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5100/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго Ви їх носите. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники HiFi
Ціна магазину Philips
Усього:
32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.
Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.
Навушники створено для використання з акумуляторними батареями. Можна не хвилюватися за витрати на багаторазове використання.
Завдяки двом каналам передачі Ваше прослуховування захищено, оскільки можна легко перейти до каналу з найкращим прийомом сигналу.
Звук
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу