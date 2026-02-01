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Більше не доступний
SHC5102/10
Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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