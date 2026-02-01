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SHC5102 Wireless HiFi Headphone

SHC5102/10

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Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання

Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

Бездротова FM-передача для свободи руху

Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.

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