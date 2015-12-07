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SHC5111 Wireless HiFi Headphone

SHC5111/10

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання

Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.

Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання

Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

07/12/2015

România

România

Un produs bun . Recomand

Probleme cu semnalul. Cred ca interfereaza cu semnalul whirless al modemului. Se aude un fasait pe fundal, mi s-a mai intamplat si cu alt brand.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5111 Wireless HiFi Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5111 Wireless HiFi Headphone

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