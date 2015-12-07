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32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.
Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Mihail
07/12/2015
România
Un produs bun . Recomand
Probleme cu semnalul. Cred ca interfereaza cu semnalul whirless al modemului. Se aude un fasait pe fundal, mi s-a mai intamplat si cu alt brand.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5111 Wireless HiFi Headphone
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5111 Wireless HiFi Headphone