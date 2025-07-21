Розслабтеся з комфортом із бездротовими навушниками-вкладишами, створеними для забезпечення чудового звуку телевізора. Ви отримуєте стабільне цифрове з’єднання з телевізором і до 30 годин відтворення. Ідеальний варіант для перегляду, що не заважає іншим.
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Кришталево чистий звук телевізора саме для вас
Надійне цифрове з’єднання
Зручна фіксація й діапазон 30 м
30 годин відтворення
Замінна батарея
Просто налаштувати. Легко користуватись
Ці бездротові навушники для телевізора настільки легко налаштувати, що ви можете бути готові до перегляду ще до того, як візьмете попкорн! Просто під’єднайте основний блок до телевізора за допомогою кабелю 3,5 мм. Навушники можна попередньо з’єднати в пару з основним блоком і керувати гучністю за допомогою кнопок на навушнику.
Жодних пропущених моментів. Стабільне цифрове з’єднання до основного блока
Ці навушники для телевізора використовують цифрове з’єднання 2.4G для отримання сигналів з основного блока, що усуває перешкоди, якщо інші використовують розумні пристрої чи радіо поруч. Ви навіть можете піти на кухню, щоб приготувати перекус – завдяки діапазону 30 метрів ви будете чути, що відбувається.
Чудовий звук і зручна фіксація для тривалого перегляду
Великі 32-мм динаміки забезпечують чіткий звук, що дозволяє чітко чути мовлення та звукові ефекти, а звукові доріжки насичені та повні. Влаштовуєтеся для перегляду фільму чи серіалу? Двошарова дуга на голову має внутрішню стрічку, що регулюється для ідеальної фіксації на голові, а легкі навушники м’які та зручні.
30 годин відтворення. Замінна акумуляторна батарея
Ці навушники для телевізора забезпечують 30 годин відтворення від повного заряду, а швидке заряджання протягом 15 хвилин дозволить отримати ще 4 години роботи. Повне заряджання навушників триває 3 години через USB-C, а батарею можна легко замінити після завершення терміну експлуатації.
Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
Динаміки цих навушників для телевізора налаштовано відповідно до звукових характеристик Philips, що забезпечує теплий, природний звук із глибокими низькими та чіткими високими частотами. Від фільмів до шоу – ви насолоджуватиметеся чіткими діалогами й детальними звуковими ефектами, а насичені низькі частоти додадуть захопливості динамічним сценам.
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