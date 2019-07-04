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Бездротові навушники HiFi

SHC5200/10

3.7
| (9) Відгуки
Бездротова свобода
Більше жодних турбот із кабелями – насолоджуватися музикою тепер можна в будь-якому куточку дому. Завдяки цим легким навушникам Philips SHC5200/10 з акумуляторним живленням більше не потрібно хвилюватися про те, як довго ви їх носите.
Переглянути всі переваги

Бездротові навушники з акумуляторним живленням

Бездротова свобода

  • FM-передача

  • Комфортна фіксація

  • Час відтворення – до 14 годин

32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

Внутрішня дуга на голову з можливістю саморегулювання

Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.

Легка конструкція додає комфорту для тривалого використання.

Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

9

Відгуки

3

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

22/06/2019

Україна

Україна

очень класные наушники,рекомендую

купила не так и давно,это просто нечто звучание очень радует,именно то что мне нужно,немного еще не привыкла после проводных,цена на них немалая как для меня,но все же есть за что отдать деньги и товар действительно качественный,в очередной раз не пожалела что купила товар именно марки филипс

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

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