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SHC5200/10
FM-передача
Комфортна фіксація
Час відтворення – до 14 годин
32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Зазвичай навушники для вулиці налаштовуються пересуванням розкладної дуги на голову. Це може бути проблематично, оскільки це потрібно робити щоразу під час використання. Налаштовуйте музику швидше та легше, адже ці навушники мають гнучку внутрішню дугу на голову з можливістю саморегулювання. Вона автоматично налаштовується відповідно до форми та розміру голови.
Міцні, легкі високоякісні матеріали цих навушників Philips підвищують комфорт для тривалого носіння.
3.7
з 5
9
Відгуки
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Людмилка
22/06/2019
Україна
очень класные наушники,рекомендую
купила не так и давно,это просто нечто звучание очень радует,именно то что мне нужно,немного еще не привыкла после проводных,цена на них немалая как для меня,но все же есть за что отдать деньги и товар действительно качественный,в очередной раз не пожалела что купила товар именно марки филипс
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5200 Бездротові навушники HiFi
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi