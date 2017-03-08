Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...