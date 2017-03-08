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SHC8525 Wireless hi-fi headphones

SHC8525/00

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот

Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

08/03/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!

Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

doporučuji, má dobré vlastnosti

vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones

27/04/2018

Polska

Polska

Przyzwoity dźwięk jak na FM

Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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