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Більше не доступний

Бездротові навушники hi-fi

SHC8535/10

4

| (10) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

Бездротова свобода, чіткий звук

Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні.

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Бездротова свобода, чіткий звук

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

Зручне автоматичне налаштування забезпечує найкращий прийом

Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот

Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

Попередньо сформовані м’які амбушури забезпечують комфортну фіксацію

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

10

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

1

30/12/2016

Lietuva

Lietuva

Puikios ausinės!

Patogios, geros garso kokybės ausinės! Žemi dažniai tikrai puikiai girdimi ausinėse. Kas mane labiausiai nustebino, tai, kad sienos visiškai netrukdo pasiekti ausines nuo stotelės be trukdžių!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Bezproblémové připojení

Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Дата використання 2018-12-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Дата використання 2018-12-27

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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