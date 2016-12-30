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Бездротова свобода, чіткий звук
Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні.
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.
4.0
з 5
10
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
ale15
30/12/2016
Lietuva
Puikios ausinės!
Patogios, geros garso kokybės ausinės! Žemi dažniai tikrai puikiai girdimi ausinėse. Kas mane labiausiai nustebino, tai, kad sienos visiškai netrukdo pasiekti ausines nuo stotelės be trukdžių!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Kokoška
27/12/2020
Česká republika
Bezproblémové připojení
Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Дата використання 2018-12-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Дата використання 2018-12-27
bradan
27/02/2019
Česká republika
Veliká spokojenost
Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHC8535 Wireless hi-fi headphones