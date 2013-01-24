Інші елементи комплектації
- Адаптер змінного/постійного струму SHC
- Адаптер 3,5-6,3 мм SHC
- Батареї
- Зарядний кабель
- Передавач
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Бездротова свобода, чіткий звук
Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода, чіткий звук
Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги
Бездротова свобода, чіткий звук
Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода, чіткий звук
Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники hi-fi
Ціна магазину Philips
Усього:
Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.
Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.
40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.
Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.
Звук
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу