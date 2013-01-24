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    Бездротові навушники hi-fi

    SHC8535/10
    Загальна оцінка / 5
    • Бездротова свобода, чіткий звук Бездротова свобода, чіткий звук Бездротова свобода, чіткий звук
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      Бездротові навушники hi-fi

      SHC8535/10
      Загальна оцінка / 5

      Бездротова свобода, чіткий звук

      Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Бездротові навушники hi-fi

      Бездротова свобода, чіткий звук

      Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги

      Бездротова свобода, чіткий звук

      Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Бездротові навушники hi-fi

      Бездротова свобода, чіткий звук

      Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники hi-fi

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Бездротова свобода, чіткий звук

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури

        Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот

        Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

        Усе вухо накривається для покращення якості звуку

        Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

        40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

        40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

        Бездротова FM-передача для свободи руху

        Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Чутливість
          100  дБ
          Діаметр динаміків
          40  мм
          Співвідношення сигнал/шум
          > 68  дБ
          Розділення каналів
          > 30  дБ
          Частотний діапазон
          10–21 000  Гц

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частота контрольного сигналу
          19 кГц
          Робочий діапазон
          100  м
          Модуляція
          FM
          Кількість каналів
          3
          Діапазон несучих частот
          863,5–864,5 МГц

        • Зручність

          Індикатор заряджання батареї
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Час роботи
          +/- 15 годин
          Індикатор низького заряду батарей
          Так

        • Потужність

          Живлення – навушники
          2,4 В пост. струму
          Живлення – передавач
          Адаптер змінного/постійного струму 8 В/375 мА

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          3,72  кг
          Висота
          32,5  см
          Довжина
          39  см
          Вага нетто
          1,968  кг
          Вага тари
          1,752  кг
          Ширина
          26  см
          Код GTIN
          1 69 23410 71050 9
          Кількість споживчих комплектів
          3

        • Розміри упаковки

          Глибина
          12,2  см
          Вага брутто
          1,032  кг
          Висота
          32  см
          Вага нетто
          0,656  кг
          Вага тари
          0,376  кг
          Ширина
          24  см
          Код EAN
          69 23410 71050 2
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Розміри виробу

          Глибина
          10  см
          Висота
          20  см
          Вага
          0,308  кг
          Ширина
          19,5  см

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Адаптер змінного/постійного струму SHC
        • Адаптер 3,5-6,3 мм SHC
        • Батареї
        • Зарядний кабель
        • Передавач

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