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SHC8545 Wireless HiFi Headphone

SHC8545/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот

Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

Усе вухо накривається для покращення якості звуку

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоефективнішого динаміка.

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

03/07/2016

България

България

Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество

Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8545 Wireless HiFi Headphone

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHC8545 Wireless HiFi Headphone

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